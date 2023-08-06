ВС России уничтожили два 120-мм миномета и 27 военнослужащих ВСУ в Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», один из 120-миллиметровых минометов был уничтожен под Херсоном, второй уничтожили в районе островов в устье Днепра. Также уничтожены позиции ВСУ в Днепровском, Михайловке, Понятовке и Гавриловке.

Общие потери в живой силе противника за сутки составили 27 боевиков убитыми.

Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый, уничтожив лодку и десять бойцов.