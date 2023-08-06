Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.10 комментариев
ВС России уничтожили два 120-мм миномета и 27 военнослужащих ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы соединений группировки войск «Днепр» уничтожили на херсонском направлении два 120-миллиметровых миномета и 27 украинских военнослужащих в течение суток, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил источник РИА «Новости», один из 120-миллиметровых минометов был уничтожен под Херсоном, второй уничтожили в районе островов в устье Днепра. Также уничтожены позиции ВСУ в Днепровском, Михайловке, Понятовке и Гавриловке.
Общие потери в живой силе противника за сутки составили 27 боевиков убитыми.
Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый, уничтожив лодку и десять бойцов.