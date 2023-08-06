Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Белоусов заявил о 70 российских производителях беспилотных авиасистем
К этому моменту около 70 российских компаний заняты производством беспилотных авиационных систем, сказал вице-премьер Андрей Белоусов.
Из этих 70 компаний около 20 крупных, заявил Белоусов на «Архипелаге 2023» в Новосибирске, передает РИА «Новости».
В 2024 году планируется производить порядка 18 тыс. крупных и средних беспилотников без учета аппаратов весом менее 1 кг. Последних должно производиться «десятки тысяч», сказал вице-премьер.