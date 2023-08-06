Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Пожар в Донецком университете локализовали
Возгорание в здании Донецкого университета экономики и торговли, начавшееся после обстрела со стороны Украины, локализовано, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Огонь успел уничтожить кровлю и потолочное перекрытие по всей площади, всего около 3 тыс. квадратных метров, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В тушении пожара задействованы от регионального ГУ МЧС 19 единиц техники и 91 человек личного состава.
ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами, в городе начался пожар, его площадь в здании университета достигала 1,8 тыс. квадратных метров.