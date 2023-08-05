«Волонтеры Победы» провели трансляцию рассказа о подвиге жителей Орла

«Волонтеры Победы» провели трансляцию видеорассказа о подвиге жителей и освободителей Орла

Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова рассказала, что несколько лет организация создает видеорассказы, которые позволяют в интересном и современном формате знакомить молодежь с историей Великой Отечественной войны. В этот раз трансляция была посвящена 80-летию полного освобождения Орла и Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Зрители увидели не только видеохронику тех лет, но и кадры художественной реконструкции, в съемках которой приняли участие поисковики, добровольцы, артисты и жители города. Также были показаны истории советских солдат и местных жителей, боровшихся за Родину и свободу, улицы, здания, памятные места и поля сражений, которые помнят зверства нацистов.

Принявшая участие в съемках волонтер Ангелина Потапина заявила, что благодаря проекту она смогла погрузиться в мир истории и узнать больше о военных действиях, происходивших в Орловской области.

Региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Орловской области Кирилл Ишков рассказал, что волонтеры работали над сбором уникальных документов, съемками художественной реконструкции.

Участником видеорассказа стал Николай Николаевич Орлов – ветеран Великой Отечественной войны. Николай Николаевич был очевидцем оккупации Орла. После освобождения города он был призван в армию, участвовал в боях в Восточной Пруссии. Победу встретил под Кенигсбергом в составе 339-го отдельного артиллерийского батальона. Награжден медалью «За победу над Германией», Орденом «Знак Почета».

Историческая экспертиза всех материалов видеорассказа была проведена специалистами Российского военно-исторического общества. Трансляция видеорассказа «Код доступа: Операция «Кутузов» прошла в 12.00 по мск на информационных ресурсах «Волонтеров Победы». Видеорассказ завершился небольшой викториной, которая помогла закрепить полученные навыки.

В течение недели будут подведены результаты, и те, кто ответил быстрее всех правильно на вопросы, получат специальные призы от Волонтеров Победы и партии «Единая Россия».