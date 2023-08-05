Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

  • С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ
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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации
    Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    Российской фигуристке Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль
    МСКЦ: На атакованном в Керченском проливе танкере находятся 11 человек
    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших
    Нанесение ударов ВС России решили ускорить за счет быстрой загрузки данных
    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян
    ВС России сорвали ротацию украинских военных у Никольского в ДНР
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    17 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    09:14В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО, сообщил инженер-разработчик.

    08:51Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

    Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в штабе объединенной группировки российских войск провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщили в военном ведомстве.

    08:40Россиянам сказали, когда после аномальной жары придет похолодание

    Кратковременные дожди и похолодание до 18–23 градусов придут в Центральную Россию во второй половине следующей недели на смену аномальной жаре, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    08:33Шойгу вручил награды российским военным в зоне СВО

    Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.

    08:21С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.

    07:44ВС России сорвали ротацию украинских военных у Никольского в ДНР

    Российские военные не дали украинским подразделениям провести перегруппировку у Никольского в ДНР, заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    07:17Росморречфлот назвал причиной повреждения танкера в Керченском проливе морской дрон

    Танкер Sig, атакованный в Керченском проливе, подвергся нападению морского дрона, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

    06:53Укусивший инспектора охотнадзора амурский тигр умер по неизвестной причине

    В Хабаровском крае умер амурский тигр без клыка, ранее ранивший инспектора охотнадзора, животное погибло в центре реабилитации, причина смерти не установлена, сообщил центр «Амурский тигр».

    06:13ВС России уничтожили до 90 украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении

    Российские военные пресекли попытки украинских штурмовых групп атаковать, ВСУ потеряли до 90 бойцов, сообщили в Министерстве обороны России, заявил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    05:51Трамп заявил, что обвинения в его адрес помогут ему стать президентом США

    Экс-президент США Дональд Трамп счел обвинения против себя дополнительной рекламой, которая позволит победить на выборах 2024 года, такое заявление он сделал на мероприятии Республиканской партии в Алабаме.

    05:21Минобороны показало боевую работу спецпоезда «Волга» в зоне СВО

    Министерство обороны опубликовало видео с боевой работой специального поезда «Волга» железнодорожных войск ЗВО в зоне специальной военной операции.

    04:47МСКЦ: На атакованном в Керченском проливе танкере находятся 11 человек

    На борту поврежденного в результате атаки с украинской стороны танкера в Керченском проливе находятся 11 человек, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

    04:21Украинские телефонные мошенники переключились с россиян на украинцев

    Действовавшие против российских граждан с территории Украины телефонные мошенники перешли на жителей собственной страны, сообщают украинские СМИ.

    04:07Скорость нанесения ударов ВС России решили увеличить с помощью быстрой загрузки данных

    Российские военные способны увеличить скорость нанесения ударов подвижными ракетными комплексами при помощи новых систем связи, позволяющих быстрее грузить данные в ракеты, сказал информированный источник.

    03:46Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

    На 86-м году жизни скончался первый президент Республики (Якутия) Михаил Николаев, сообщил глава региона Айсен Николаев.

    5 августа 2023, 08:51

    Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

    Шойгу и Мантуров провели совещание по ГОЗ в штабе объединенной группировки войск России

    Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в штабе объединенной группировки российских войск провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщили в военном ведомстве.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что в совещании также принимали участие представители предприятий ОПК.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Шойгу вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения СВО.

    4 августа 2023, 12:19
    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск

    The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск

    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины отправили в бой второй эшелон войск, для наступления задействован 10-й армейский корпус, сообщило издание The Washington Post.

    По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.

    Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.

    Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.

    Коментарии (11)
    4 августа 2023, 20:24
    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер

    Reuters: Военные государств ЭКОВАС разработали план по интервенции в Нигер

    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер
    @ REUTERS/Mahamadou Hamidou

    Tекст: Вера Басилая

    Начальники штабов и высокопоставленные военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план на случай военной интервенции в Нигер, сообщило Reuters.

    Агентство со ссылкой на одного из высокопоставленных военных в ЭКОВАС заявило, что окончательное решение по военной операции в Нигере будут принимать лидеры стран сообщества Западной Африки, если мятежники не отступят, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. .

    При этом военный добавил, что захватившим власть в Нигере не будут сообщать, где и когда будет нанесен удар.

    Ранее канал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации сообщал, что ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве.

    Коментарии (20)
    4 августа 2023, 19:08
    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Российских детей выселили из гостиницы в Турции из-за неуплаты

    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    Проблема возникла из-за проблем с оплатой проживания организатором детского лагеря «Колибри» в Кемере. Около ста российских детей среди ночи оказались на улице. Всю ночь дети катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке. Новый отель нашли к утру, но заселиться удалось только в девять вечера. Но и там их ждала неприятность: организатор опять не продлил проживание, и детей опять выгоняют на улицу, пишет портал «Турдом».

    В отеле находятся дети в возрасте от восьми лет, у которых мало наличных и нет обратных авиабилетов. По словам вице-президента альянса туристических агентств России Александра Мкртчяна, дети провели прошлую ночь на скамеечке, что является поводом для судебного разбирательства. Он заявил, что будут договариваться с Турцией о поселении детей в долг, чтобы не оставлять их на улице, передают «Известия».

    Также Мкртчян добавил, что туроператор должен будет компенсировать стоимость путевок детям, ему грозит уголовное дело со всеми вытекающими последствиями.

    Между тем Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции с российскими детьми, а также призвал родителей составить групповой иск против туроператора в суд.

    Ранее президент Турции Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в стране.

    Коментарии (26)
    4 августа 2023, 16:18
    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших

    Всемирный банк включил Россию в топ-5 сильнейших экономик мира

    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта в странах мира на конец 2022 года, Россия оказалась на пятом месте среди мировых крупных экономик по величине ВВП.

    ВВП рассчитывался по паритету покупательной способности – сколько необходимо валюты разных стран для покупки потребительской корзины, паритет рассчитан в долларах США. Так, ВВП России в 2022 году был равен 5,510 млрд долларов, а к 2030 может достичь 5,943 млрд долларов, говорится в публикации.

    В рейтинге топ-экономик ВБ также значатся Германия, Франция, Италия, Канада и Британия. В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия.

    Коментарии (63)
    4 августа 2023, 18:17
    Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки

    Захарова: Прямой канал для зерновой сделки между Россельхозбанком и JP Morgan закрыли 2 августа

    Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Прямой канал между Россельхозбанком и американским JP Morgan, предложенный Западом и ООН для зерновой сделки вместо SWIFT, закрыли 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что прямой канал, установленный между «Россельхозбанком» и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, закрылся 2 августа, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.

    В июле Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT. Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По его словам, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала.

    12 июля генсек ООН Антониу Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, в котором шла речь о расчетах через Россельхозбанк.

    Коментарии (7)
    4 августа 2023, 17:59
    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян

    В МВД Латвии предупредили россиян о массовой высылке из-за неисполнения закона о языке

    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    МВД Латвии выслало письма с просьбой покинуть страну в сентябре гражданам России, сообщил глава комиссии Сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак.

    Он пояснил, что речь идет о 6 тыс. человек, которые не записались на экзамен по латышскому языку, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

    По его словам, в список попали люди, которые «не изъявили никакого желания ни сдавать языковой экзамен, ни получить вид на жительство». Поэтому власти, ссылаясь на закон, потребовали от указанных лиц покинуть страну.

    При этом Лидак пообещал не устраивать «охоту на русских» и не депортировать их.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 15:08
    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
    @ РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.

    Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.

    Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

    Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.

    С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.

    На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 20:43
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    СМИ сообщили о массовом отказе украинских дипломатов возвращаться домой после командировок

    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    По данным издания, от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств не вернулись домой с начала 2022 года, но цифры могут быть больше, передает РИА «Новости».

    Так, из США вернулся только один дипломат из 20. Есть посольства, откуда не возвращается вообще никто. Основными факторами стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, а также страх перед мобилизацией.

    Отмечается, что отказ вернуться домой стал негативным индикатором для украинского общества и иностранных инвесторов. Дипломаты не верят в будущее своей страны, говорится в статье.

    Коментарии (10)
    4 августа 2023, 19:51
    Авария со стрельбой произошла около Кремля

    Полиция задержала устроившего стрельбу возле московского Кремля водителя

    Авария со стрельбой произошла около Кремля
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой, один из участников аварии открыл огонь из травматического пистолета, его задержали, сообщили в правоохранительных органах.

    Полиция Москвы задержала одного из участников дорожного конфликта со стрельбой недалеко от Кремля на Моховой улице. Между водителями произошел конфликт из-за ДТП, в результате один из них выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону другого участника ссоры и его автомобиля, передает РИА «Новости».

    Московские полицейские изъяли у задержанного пистолет, пострадавший был отправлен в больницу. Сейчас правоохранительные органы разбираются в причинах такой резкой реакции нападавшего.

    Ранее неизвестный бросил в автомобиль страйкбольную гранату около «Москва-Сити».

    Коментарии (6)
    4 августа 2023, 16:43
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Уточняется, что эти цифры не включают эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военных, уничтоженных в тыловых районах, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в МО сообщили, что ВС России начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях.

    Коментарии (23)
    4 августа 2023, 16:59
    Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию
    Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию
    @ Turkish Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Прекращение поставок урана из Нигера во Францию является возмездием за многие годы «жестокости» со стороны Парижа к африканским странам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле после пятничной молитвы.

    Эрдоган напомнил, что Франция делает это не впервые, и в мировой истории известно то, что Париж делал в Алжире, Руанде и Мали, и все «африканцы это хорошо знают». По его словам, сейчас поставки золота и урана во Францию из Нигера полностью приостановлены, это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран, передает РИА «Новости».

    Однако Турция, отметил Эрдоган, продолжает поддерживать хорошие отношения с африканскими странами.

    Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    С 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, однако Париж сохранял влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.

    Коментарии (23)
    4 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск

    Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Попыткой удара безэкипажными катерами по Новороссийску ВСУ пытаются мстить России за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. При этом маршрут для БЭК выстраивался при помощи спутниковой связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске.

    «Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.

    «Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.

    «Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».

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    4 августа 2023, 11:05
    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла

    Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве

    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Решение польских властей продлить запрет поставок ряда украинских сельскохозяйственных товаров и реакция главы польского правительства Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стали пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».

    Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.

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    4 августа 2023, 18:34
    Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии

    Путин подписал закон о переводе между своими счетами до 30 млн рублей без комиссии

    Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно закону, переводы со счетов физлиц на счета, открытые в финансовых платформах, также будут без комиссии, но переводы с карты на карту и переводы при личном посещении офиса банка в рамках указанного лимита от комиссии не освобождаются. Банки не смогут ограничивать количество и размер операций в пределах установленного лимита. Банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии, передает ТАСС.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал, что комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как при нем банки несут реальные затраты. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн-переводы.

    Кредитные организации также теперь обязаны бесплатно напоминать гражданам об истечении их вкладов – не позднее чем за пять дней до окончания срока или в течение пяти дней после наступления условий выдачи при определенных обстоятельствах, пишет РИА «Новости».

    Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.

    До сих пор клиенты банков могли перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

    Ранее ЦБ призвал «Сбер» подумать об отмене комиссий за переводы между физическими лицами. Предполагается, что данное решение позволит повысить лояльность клиентов.

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    4 августа 2023, 16:34
    СМИ: Киев недоволен сомнениями Запада в успехах ВСУ

    NBC News: Украина предостерегла Запад от нереалистичных ожиданий по исходу конфликта

    СМИ: Киев недоволен сомнениями Запада в успехах ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валентина Григоренко

    Руководство Украины предостерегает западные страны от нереалистичных ожиданий, которые создают версию невозможности Киева одержать успех в конфликте, сообщили СМИ.

    Как пишет NBC News, официальные лица Украины и их сторонники выразили мнение о нереалистичных ожиданиях в СМИ и комментариях, которые могут сформировать версию о том, что Украина якобы может не победить, передает Lenta.Ru. Советник министра обороны Украины Юрий Сак уточнил, что Киев постоянно просит своих партнеров о вооружении и терпении.

    Бывший посол США в стране Уильям Тейлор указал, что есть риск того, что очень мрачные выводы о перспективах украинской армии станут пророческими. По его словам, если появится мнение о неспособности Киева победить, то Запад не станет давать им то, что ей нужно для победы.

    Накануне Forbes сообщал, что ВСУ вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву никто, кроме самих украинских властей, не может ставить дедлайны в ситуации с контрнаступлением.

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