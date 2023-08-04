Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.3 комментария
Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла
Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве
Решение польских властей продлить запрет поставок ряда украинских сельскохозяйственных товаров и реакция главы польского правительства Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стали пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.
Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».
Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после его слов о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.