Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами

  • Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    20 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

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    Новости
    18:24Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    18:16Россия приняла участие в учениях по противодействию терроризму в Мьянме

    Представители Минобороны России совместно с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии начали командно-штабную тренировку по противодействию терроризму, которая проходит в Мьянме.

    18:08Активисты Greenpeace забрались в дом премьера Британии

    Полиция задержала активистов природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной – прим. ВЗГЛЯД), которые забрались в четверг в дом к премьер-министру Британии Риши Сунаку, сообщил телеканал Sky News.

    18:07Эксперт: Камеры фиксации средней скорости нужны только на опасных участках дорог

    Камеры фото- и видеофиксации, измеряющие среднюю скорость, помогут побороть агрессивное вождение, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, комментируя намерение Минтранса вернуть штрафы за превышение средней скорости.

    17:59Центр европейских исследований имени Мартенса признан нежелательным

    Деятельность Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса в России признана нежелательной, сообщила Генеральная прокуратура России.

    17:55Политологи заявили о росте конкуренции на выборах всех уровней

    По сравнению с прошлым годом на текущих выборах заметно возросла конкуренция между кандидатами как в главы регионов, так и в депутаты всех уровней. Кроме того, активнее себя начали проявлять и малые партии. Об этом рассказали эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Конкуренция на выборах 2023: итоги выдвижения».

    17:52Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами

    В МИД Польши в четверг вызвали посла Украины в стране Василия Зварыча, чтобы «выяснить причины напряжения», которое возникло между странами в последнее время.

    17:44В Китай привезли российский корпус реактора для энергоблока АЭС «Тяньвань»

    Корпус реактора для энергоблока №7 АЭС «Тяньвань», сооружаемого в Китае при участии Инжинирингового дивизиона Росатома, прибыл на строительную площадку, преодолев морской путь из России менее чем за два месяца. Днем ранее на объект были доставлены четыре парогенератора, три корпуса главного циркуляционного насосного агрегата и барботер.

    17:36В ДНР начался суд над задержанными в 2019 году агентами СБУ

    В Донецкой народной республике задержанные в 2019 году агенты украинской Службы безопасности (СБУ) обвиняются в нескольких терактах, сообщили в Южном окружном военном суде.

    17:28Россия ввела для Румынии квоты на численность дипломатов

    Временный поверенный в делах Румынии в России Константин Ионицэ был вызван в российское дипведомство, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала этой страны в России, сообщили в МИД России.

    17:20Названы последствия падения фуры с эстакады в Подмосковье

    В Московской области кабина фуры упала с эстакады на другую машину, началось возгорание, пострадали трое, сообщили в региональном ГУ МВД.

    17:12Вице-спикер Госдумы начал тестировать электромобиль «Москвич»

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков взял на тест-драйв электромобиль «Москвич», а результат планирует обсудить осенью в Госдуме, это же он призвал сделать и своих коллег.

    17:04Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

    Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, они готовы к бою, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский.

    16:56Медведев назвал число принятых контрактников в ВС России в этом году

    С 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу в российскую армию приняты более 200 тыс. человек, сообщил заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России.

    16:48Лицо Высоцкого для нового фильма решили воссоздать с помощью нейросети

    Нейросеть поможет воссоздать лицо Владимира Высоцкого для нового фильма «Володя», сообщил режиссер, продюсер Александр Жигалкин на очной защите Фонда кино фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

    3 августа 2023, 17:52

    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами

    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В МИД Польши в четверг вызвали посла Украины в стране Василия Зварыча, чтобы «выяснить причины напряжения», которое возникло между странами в последнее время.

    Об этом сообщил заместитель главы польского МИДа Аркадиуш Мулярчик «Польскому радио», передает издание «Страна.ua».

    По словам дипломата, это напряжение было вызвано «не польской стороной». Варшава же хочет, чтобы работа между Украиной и Польшей была слаженной, так как есть общие интересы и цели.

    Также подчеркивается, что Варшава не хочет начинать спор с Киевом, чтобы другие не извлекли из этого пользу.

    Ранее польский политик Марчин Пшидач упрекнул Киев в неблагодарности. После этого польского посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал это решение.

    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (25)
    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Коментарии (45)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 02:28
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

    По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

    Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (5)
    2 августа 2023, 19:28
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пока не способны форсировать Днепр в Херсонской области, попытки диверсионных вылазок прекратились, заявил командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега реки.

    ВСУ после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС пытались проводить диверсии, но, получив отпор, они больше не подходят к берегу близко и перемещаются на расстоянии, сказал собеседник РИА «Новости».

    Днепр сейчас невозможно пройти, и в основном ведутся артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126-я бригада теробороны ВСУ, добавил он. На данный момент обстановка на линии соприкосновения по Днепру у его подразделения напряженная, украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

    Российские военные успешно противостоят этим угрозам, уничтожают украинскую технику и позиции ВСУ. ВС России отвечает крупнокалиберными пулеметами и минометами.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 11:15
    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Балицкий: Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    Он уточнил в Telegram, что по группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе. Таким образом, было сорвано продвижение противника в районе Пятихаток.

    Также российские силы обнаружили перемещение украинской пехоты в районе Пятихаток, артиллерия нанесла огневое поражение, противник также откатился назад, добавил Балицкий.

    Ранее Балицкий сообщил, что штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области.

    Коментарии (17)
    3 августа 2023, 05:44
    Украинским беженцам назвали срок выдворения из Британии

    Telegraph: Британию в 2025 году должны будут покинуть 100 тыс. украинцев

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2025 году, когда истечет срок действия выданных виз, около 100 тыс. беженцам с Украины придется покинуть Великобританию, пишут британские СМИ.

    По словам члена парламента и бывшего министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда, украинским семьям необходимо дать ясность по данному вопросу, поскольку многие из них отправили детей в местные школы, пишет The Telegraph.

    Политик призвал министров подумать о предоставлении украинским беженцам «более постоянного статуса». Начать работу, считает он, необходимо уже в этом году, чтобы дать приезжим с Украины больше «стабильности и определенности», передает РИА «Новости».

    По данным издания, с начала конфликта на Украине в Британию прибыли 182 тыс. украинцев, причем большая часть – за последние полгода. В 2025 году 100 тыс. украинцам, вероятно, придется покинуть Британию, добавляет газета.

    В британских СМИ все чаще пишут об инцидентах, связанных с украинскими беженцами. Так, жительницы Британии жаловались, что украинки уводят у них мужей. Кроме того, писали, что прибывшие с Украины занимаются мошенничеством и воровством.

    Коментарии (5)
    2 августа 2023, 21:29
    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО

    В Госдепе заявили, что НАТО не изучает вариант применения коллективной обороны из-за инцидента на границе Белоруссии и Польши

    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО
    @ Gregor Fischer/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    НАТО не рассматривает варианта задействования принципа коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», – передает ТАСС слова Миллера, который прокомментировал заявления Варшавы о вертолетах Белоруссии в воздушном пространстве Польши.

    Напомним, пятая статья подписана в Вашингтоне в 1949 году, она предполагает принцип коллективной обороны стран НАТО.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. В Минске эту информацию опровергли.

    Коментарии (7)
    3 августа 2023, 00:55
    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса

    Посол Китая в Росии Чжан Ханьхуэй заявил о «дьявольских лапах» НАТО

    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса
    @ Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.

    Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

    Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 17:04
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

    Польский генерал: Вертолетчики на границе с Белоруссией без колебаний применят вооружение

    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, они готовы к бою, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский.

    Он заявил, что боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу, их пилоты служили в Афганистане, имеют боевой опыт и смогут использовать вооружение в случае опасности, передает ТАСС.

    Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в свою очередь отметил, что на границу с Белоруссией нужно прислать еще войска, так как, по его мнению, возможны провокации.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. При этом бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что вертолеты принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске эту информацию опровергли.

    Представитель МИД Белоруссии Глаз заявил, что белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не заходили в воздушное пространство Польши.

    Коментарии (20)
    3 августа 2023, 04:39
    В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску

    Советник Пушилина Гагин: На подступах к Артемовску идут бои

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины на Артемовском направлении группируют достаточно большие силы, атаки со стороны украинских националистов не прекращаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин рассказал РИА «Новости», что бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку продолжаются до сих пор. Он пояснил, что эти населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать сам Артемовск».

    Клещеевка, уточнил Гагин, сейчас находится под российским контролем. Часть высот в районе данного населенного пункта, по его словам, заняты украинскими боевиками, оттуда ведется огонь по подступам к Артемовску. Контроль данной зоны, по его словам, является «некой проблемой». Гагин при этом выразил уверенность, что ВКС России решат данную проблему.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских военных.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 16:07
    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву

    Глава Минобороны ФРГ Писториус: Для поставки Украине крылатых ракет Taurus не пришло время

    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву
    @ axesofevil2000/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом, заявил министр обороны Германии Писториус.

    Министр отметил, что США также не поставляют дальнобойные крылатые ракеты Украине. Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить Taurus Киеву, но время для принятия решения еще не пришло, передает ТАСС.

    Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника, поэтому срочные решения по другому вопросу пока откладываются.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что страна отказывается поставлять Украине немецкие крылатые ракеты. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 20:48
    Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Москвой

    Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского начать переговоры с Россией из-за провала контрнаступления ВСУ

    Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Москвой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Бывший советник Леонида Кучмы в блоге на YouTube подчеркнул, что украинская армия несет колоссальные потери личного состава и техники, достичь каких-либо успехов при контрнаступлении не удалось, а натовских вооружений не хватает для новых атак, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду глава киевского режима Владимир Зеленский после доклада начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова и представителей Службы безопасности Украины (СБУ) выступил с угрозами в адрес России.

    Ранее в США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении. Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней.

    Коментарии (18)
    3 августа 2023, 08:23
    Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере

    Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере из поставляемых под видом игрушек оболочек

    Tекст: Алина Власенко

    Киевский режим печатает самодельные боеприпасы для ВСУ на 3D-принтере, а оболочки к ним поставляются из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников, пишет британский журнал Economist.

    По данным источников Economist, каждый день на Украине создается около 1 тыс. пластиковых корпусов для так называемых конфетных бомб. Они не являются прямой заменой обычным боеприпасам, но зато намного дешевле.

    При этом издание отмечает, что оболочки для таких боеприпасов поставляют Киеву из-за рубежа, а на таможне они проходят под видом детских игрушек и подсвечников.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны.

    Коментарии (6)
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