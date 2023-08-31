Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Хватит называть Украину братским государством. Мы долго терпим и много чего учитываем. Приняли беженцев из Украины, накормили, дали возможность обучения на родном языке. А они и не поблагодарили! Отозвали из Грузии посла, выгнали нашего из Киева, хотят затащить нас в войну, вмешиваются в наши внутренние дела», – заявил он.

По его словам, украинцы «разрушили свою страну, а теперь хотят разрушить нашу». «Пусть Бог поможет украинскому народу поскорее освободиться из тисков банды (президента Украины Владимира) Зеленского и глобальной партии войны», – сказал, в частности, Вато Шакаришвили.

Силагава был застрелен в спину полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

Глава правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал случившееся «омерзительным преступлением».

На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением о превышении полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава бвл нетрезв и вел себя агрессивно.