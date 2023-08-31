Политолог: Новый вузовский курс сформирует у студентов патриотизм и гражданственность

Политолог Антонина Селезнева назвала задачи курса «Основы российской государственности»

Tекст: Олег Исайченко

«Курс «Основы российской государственности» направлен на формирование у молодых людей не только системы знаний о России, ее цивилизационной сущности, историческом пути и перспективах развития в будущем. Он направлен на формирование представлений и ценностей, правил и норм поведения, чувства патриотизма и гражданственности у молодых людей», – подчеркнула Антонина Селезнева, доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ.

«Это просветительский курс, который решает ценностно-мировоззренческие задачи, то есть задачи формирования в мировоззрении подрастающего поколения ценностного отношения к пяти ключевым объектам социально-политической реальности – человеку, семье, обществу, государству и стране», – сказала она.

«В содержательном отношении учебное пособие опирается на результаты нашей многолетней научно-исследовательской работы по изучению традиционных российских ценностей с точки зрения исторического пути их формирования и современного восприятия молодежью. Мы ставили своей задачей не только рассказать о том, что есть Россия, но и аргументированно объяснить, почему у нас определенным образом устроены те или иные процессы», – отметила эксперт.

«Наше пособие непосредственно обращено к молодым людям, поэтому последняя глава пособия посвящена им – молодым гражданам России, для которых сегодня созданы огромные возможности для саморазвития и самореализации и чьи судьбы тесно переплетены с судьбой страны», – резюмировала Селезнева.

Вузовский курс «Основы российской государственности» был разработан по поручению президента Владимира Путина. Новый предмет уже включен в учебные планы вузов по всей стране и с 1 сентября будет читаться первокурсникам вне зависимости от направлений подготовки.

«Курс состоит из пяти блоков. Первый блок – «Что такое Россия» – рассказывает о стране и обществе. Второй описывает цивилизационный характер нашей государственности. Третий посвящен ценностям российской цивилизации, а четвертый – политическому устройству РФ», – рассказывал Андрей Полосин, профессор МГУ, научный руководитель проекта «ДНК России».

«Пятый блок посвящен тому, чтобы полно отобразить систему вызовов, которые стоят перед всем человечеством. [Важно] определиться, как Россия будет действовать и какое место сможет себе определить студент в этом комплексе задач», – подчеркнул ученый.