Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
В РАНХиГС прошла конференция преподавателей курса «Основы российской государственности»
В РАНХиГС стартовала итоговая конференция преподавателей курса «Основы российской государственности», новый предмет уже включен в учебные планы вузов по всей стране и с 1 сентября будет читаться первокурсникам вне зависимости от направлений подготовки.
«За очень короткий промежуток времени сделана колоссальная, очень важная работа. С самого начала было организовано максимально широкое обсуждение, участвовало более 600 высших учебных заведений, около 7 тыс. профессионалов, вовлеченных в работу над созданием нового курса «Основы российской государственности». В нормальном режиме это годы, но вы это сделали за немыслимые сроки, причем сделали очень качественно», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, открывая конференцию.
Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова рассказала о ходе подготовки преподавателей курса «Основы российской государственности».
«Хочется отметить, что за четыре месяца нам удалось подготовить практически 6 тыс. преподавателей. Это была очень большая и сплоченная работа, за что хочется поблагодарить всех ректоров и проректоров наших опорных центров».
Исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина рассказал, что «несмотря на рекордные сроки подготовки материалов, они в полной мере отвечают текущему запросу молодежи на наличие мировоззренческих ориентиров, ценностей, идеалов. Сформированное ЭИСИ и партнерскими организациями экспертное сообщество специалистов общественно-политического профиля активно включилось в работу над курсом «Основы российской государственности» в высшей школе. Представления об особенностях российской государственности в исторической ретроспективе, ценностный каркас российской цивилизации, понимание ключевых вызовов, стоящих перед страной, – все эти элементы органично зашиты нашими экспертами в содержание курса».
На конференции прошло торжественное награждение исполнителей проекта «ДНК России» и двадцати победителей конкурса на лучшую методическую разработку по курсу «Основы российской государственности» в рамках программы дополнительного профессионального образования.
«Основы российской государственности» – новая дисциплина основной образовательной программы на уровнях бакалавриата и специалитета, направленная на усовершенствование социально-гуманитарной подготовки студентов российских вузов.