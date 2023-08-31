  • ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 365 военнослужащих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Инвалиды помогут ВСУ уйти в оборону
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    Полонист: Польша может превратиться в Укрополию через несколько лет
    Такер Карлсон назвал сроки начала войны США с Россией
    Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области
    Политолог: Зеленский готов отправлять на фронт даже инвалидов
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    Пост главы Минобороны Британии занял бывший министр энергетики
    Власти отказались закрывать уголовные дела против добровольцев СВО
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    27 комментариев
    31 августа 2023, 14:36

    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 365 военнослужащих

    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 365 военнослужащих
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за последние сутки потеряли свыше 300 человек на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России в четверг.

    Подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак ВСУ у поселков Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона за сутки потеряла на этом направлении до 365 человек, три американских БМП Bradley, два бронетранспортера, 32 автомобиля, польскую САУ Krab и гаубицы Д-20 и Д-30.

    У поселка Веселое в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. У города Орехов уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки штурмовиков 67-й механизированной бригады ВСУ у поселка Червоная Диброва (ЛНР). Там украинская сторона потеряла до 55 человек, три боевые бронированные машины и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    30 августа 2023, 19:41
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Британская The Guardian опубликовала кадры одного из ночных ударов ВС России по целям в Киеве.

    Как утверждает The Guardian, украинские системы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 ракет, летевших в Киев с разных направлений. По версии издания, несколько зданий в городе были повреждены их обломками.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России в среду ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поразили пункты управления и разведки ВСУ. В среду утром на Украине сообщали о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом. Мэр города Виталий Кличко говорил о пожарах на месте взрывов в Дарницком и Шевченковском районах Киева и Киевской области.

    Коментарии (31)
    31 августа 2023, 02:57
    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

    Такер Карлсон: Война США с Россией начнется в 2024 году

    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
    @ Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле сообщил, что администрация Байдена «собирается воевать с Россией». «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом американский журналист усомнился в том, что США одержат победу, но отметил, что это «уже другой вопрос». Карлсон считает, что начало боевых действий с Россией станет для действующих американских властей политической мерой, которая позволит им, пользуясь полномочиями военного времени, сохранить власть.

    Телеведущий заявил, что внутренняя политика США криминализована, и это, по его оценке, приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для них сохранение власти. Члены администрации Байдена не могут допустить прихода к власти оппонентов, включая бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку опасаются, что в случае проигрыша подвергнутся преследованиям, объяснил он.

    Потому, продолжил Карлсон, американским гражданам впредь придется переживать не только из-за преступлений руководства США, но также из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

    «Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», – считает Карлсон.

    Вашингтон мог бы завершить украинский конфликт уже сегодня, уверен журналист. По его словам, украинской армии не существует без НАТО. Вашингтон, подчеркнул он, является единственной стороной, которая может добиться мира и предотвратить глобальную войну, угрожающей всему человечеству.

    Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявлял, что, ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство.

    Коментарии (26)
    30 августа 2023, 20:57
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Шесть украинских пилотов погибли на Артемовском направлении, рассказал спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.

    Пилоты погибли при выполнении боевого задания, они состояли в 18-й отдельной бригаде армейской авиации им. Игоря Сикорского, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    По его словам, погибшие имели офицерские звания.

    Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске. Там идут упорные бои. ВСУ пытаются закрепиться, но безуспешно.

    Коментарии (35)
    31 августа 2023, 10:04
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Группа диверсантов, состоящая из представителей СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций ВС Украины разгромлена в Брянской области, сообщает ЦОС ФСБ.

    Уточняется, что операция была проведена совместными усилиями ФСБ, Росгвардии и МВД. Диверсанты проникли на российскую территорию с целью устроить «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    По информации ФСБ, в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения.

    Диверсанты имели при себе мощный арсенал оружия – автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, огромное количество гранат и патронов образца НАТО, а также приборы ночного видения.

    Ранее сотрудники управления ФСБ по Омской области задержали агента украинских спецслужб, который занимался разведкой и наносил ущерб объектам инфраструктуры.

    До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который планировал совершить теракт, а после собирался выехать на Украину и вступить в «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Коментарии (54)
    31 августа 2023, 01:32
    Предсказано появление нового государства на месте Польши

    Mysl Polska: На месте Польши возникнет новое государство под названием «Укрополия»

    Предсказано появление нового государства на месте Польши
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша превращается в двунациональное государство, что в итоге приведет к превращению страны в новообразование под названием «Укрополия», пишут польские СМИ.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что управлять Укрополией придется «методами, успешно опробованными режимом [президента Украины Владимира] Зеленского». К таким способам автор статьи Конрад Ренкас отнес террор, запрет реальной оппозиции, аресты, ограничения прав граждан, передает РИА «Новости».

    Польшу не считают на Западе по-настоящему демократической республикой, в отношении страны применяют термин «иллиберализм», то есть гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства, подчеркнул автор публикации.

    «Украинизация» Польши, по прогнозу автора статьи, обернется тем, что страна перестанет принадлежать коренному населению.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что в Польше зреет ненависть к Украине.

    Коментарии (22)
    30 августа 2023, 21:45
    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе

    На Украине проверят все выданные после начала СВО справки о негодности к военной службе

    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине решили проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года, говорится по итогам заседания СНБО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Отмечается, что выдача справок в период с 24 февраля 2022 года может быть связана с коррупционными нарушениями, передает ТАСС.

    Если справки граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться будет полиция, говорится в заявлении ведомства.

    Также Зеленский пообещал продолжить увольнять тех, кто использует должностные полномочия «против безопасности и обороноспособности государства».

    Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (31)
    30 августа 2023, 18:42
    Эксперт: Украинская критика папы римского равносильна отказу от Евангелия

    Глава Союза староверов Севастьянов назвал антихристианской критику Киева в адрес папы римского

    Эксперт: Украинская критика папы римского равносильна отказу от Евангелия
    @ Stefano Costantino/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Папа римский – не политик. Он рассматривает историю исключительно с точки зрения Божьего промысла. В связи с этим культура любого государства для него представляет огромную ценность. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом. Ранее на Украине заявили, что папа римский Франциск стал инструментом «российской пропаганды».

    «Проблема заключается в том, что многие пытаются рассмотреть в фигуре папы политика. Однако он никогда не позиционировал себя в подобном ключе. Это человек, который является выразителем Евангельского учения. Его не интересуют склоки на международной арене и то, как к его словам относятся руководители различных государств», – сказал Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов, поддерживающий связь с понтификом.

    «Папа римский ассоциирует свое поведение с Христом. Мессия нес божественную правду, даже вступая в конфликт с политическими деятелями. Отойти от подобной ролевой модели понтифик не может. Это будет стоить ему легитимности в глазах верующих. В связи с этим рассматривать его слова можно только с точки зрения Учения», – подчеркивает собеседник.

    «В его понимании культура любого народа является боговдохновенной. Мировые события полностью подчинены воле Всевышнего. Каждый христианин искренне верит в эти постулаты. Борьба с историей равна борьбе с самим промыслом Творца. Мы обязаны собственным существованиям всем перипетиям прошлого, любое изменение в котором сделало бы нашу сегодняшнюю жизнь невозможной», – объясняет он.

    «Кроме того, папа римский имеет полное право не относить себя к политическим фигурам. Ранее от Флоренции до Неаполя существовало государство – Папская область. Именно оно и создало всю современную западную культуру. Все значимые деятели искусства, такие как Рафаэль и Леонардо, творили по заказу Ватикана», – акцентирует Севастьянов.

    «Однако оно было разрушено полководцем Гарибальди и Виктором Эммануилом – первым королем единой Италии. Эти деятели отобрали у папы все земли, включая Рим. Тем не менее понтифик не стал их осуждать. Из поколения в поколение главы католической церкви относились к Италии с глубоким уважением, называя культуру этой страны великой», – считает собеседник.

    «При этом папа Франциск восхищается музыкой Джузеппе Верди несмотря на то, что тот был одним из разрушителей папской власти. Кроме того, своей любимой оперой понтифик называет «Тоску» Джакомо Пуччини, хотя все произведение построено на идее объединения итальянских земель. Он прекрасно понимает, что любое искусство стоит над политической сферой. В противном случае папе пришлось бы «отменить» не только Россию, но и Италию, и значительную часть европейской культуры», – уточняет он.

    «Поэтому любой, кто сегодня критикует папу, открыто оспаривает учение Иисуса. Фактически агрессивные высказывания направлены против самого способа христианского восприятия истории. Идет отрицание и, следственно, борьба с самим Богом, с его промыслом. Эту ситуацию вообще не следует рассматривать с позиций «Русского мира». Речь идет о Евангельском мировоззрении папы», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому папе никто не может запретить чтить и любить русскую культуру. Он обожает Достоевского, в частности, роман «Идиот». Напомню, что в книге фигура понтифика фактически приравнивается к антихристу, а католическое учение называется еретическим. В этой связи политика неприменима к институту папства. Он как бы возвышается над всеми земными распрями», – резюмирует Севастьянов.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что папа римский Франциск стал инструментом «российской пропаганды». Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его мнению, речь понтифика «разрушительна для современного гуманизма».

    Кроме того, Подоляк подчеркнул, что слова папы являются «безоговорочным прощением» империализма и одобрением идеи «русского мира». Напомним, Франциск обратился к католической молодежи РФ с призывом никогда не отказываться от прошлого страны. «Вы – наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности», – отметил он в онлайн-обращении.

    Слова папы римского вызвали шквал негодования на Украине. Так, официальный представитель МИД страны Олег Николенко назвал речь Франциска «империалистической пропагандой». На критику дипведомства ответил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он отметил, что понтифик хотел призвать российскую католическую молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России.

    В Москве слова понтифика встретили позитивно. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что они совпадают с позицией РФ. Он отметил, что Франциск знает российскую историю, и подчеркнул, что достижения государства не ограничивается лишь Петром I и Екатериной II.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключался мотив подобного выступления папы и какие выводы из этого следует сделать самой России.

    Коментарии (22)
    31 августа 2023, 11:20
    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России

    Il Fatto Quotidiano: Украина в своей ненависти к России дошла до абсурда

    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Негативная реакция на Украине на речь папы римского Франциска о величии России доказывает ярую русофобию киевского режима, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

    Как отмечает издание, эта полемика – доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркнуло, что, поскольку понтифик один из немногих сторонников мира на Западе, многие видят в нем союзника России и врага Украины, Европы и НАТО.

    «Но что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?» – задается вопросом автор статьи.

    В материале говорится также, что все, кто не оскорбляет русский народ и его великую историю, подвергаются жесткой критике, папа римский не исключение, говорится в материале.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».

    Напомним, слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.

    Коментарии (4)
    30 августа 2023, 15:28
    Уничтожен еще один катер ВСУ у Змеиного

    Минобороны заявило об уничтожении еще одного катера ВСУ у острова Змеиный

    Уничтожен еще один катер ВСУ у Змеиного
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К востоку от острова Змеиный в Черном море ликвидирован еще один украинский военный катер, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Су-24 морской авиации уничтожил катер ВСУ с экипажем восточнее Змеиного, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

    Коментарии (16)
    31 августа 2023, 05:32
    Под Красным Лиманом отразили атаку боевиков «Азова»

    Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку боевиков «Азова»

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, включая националистов бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук.

    Потери украинской стороны, по его словам, составили более 60 украинских боевиков, также уничтожили БМП, боевую бронированную машину и два пикапа противника, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российские силы сбили два украинских беспилотных летательных аппарат «Лелека-100».

    Савчук добавил, что российские военные вскрыли и подавили около 30 артиллерийских позиций украинских националистов.

    Ранее также сообщалось, что Киев начал подвозить радикалов на Сватовский и Кременской участки фронта в Донбассе.

    Коментарии (4)
    30 августа 2023, 19:24
    Суд в Москве приговорил гражданина Украины за подготовку теракта

    Военный суд приговорил гражданина Украины к 12 годам за подготовку теракта в Брянской области

    Суд в Москве приговорил гражданина Украины за подготовку теракта
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Александра Бобровицкого к 12 годам заключения за подготовку подрыва термобарической боевой части ракеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корсар» на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры Брянской области.

    Суд приговорил Бобровицкого к наказанию в виде лишения свободы на 12 лет, из которых четыре года он проведет в тюрьме, а восемь лет – в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания осужденному назначен штраф в размере 550 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, передает ТАСС.

    Бобровицкий был задержан в Брянской области после извлечения из тайника термобарической боевой части ракеты для украинского ПТРК «Корсар». Осужденный полностью признал свою вину, заявив, что верил, что его действия приведут к прекращению спецоперации на Украине.

    Ранее в Совфеде призвали признать власти Украины террористами и добиваться международного осуждения.

    Коментарии (2)
    31 августа 2023, 08:16
    Марочко: Украинские военные под Купянском стягивают войска ближе к фронту

    Марочко: Украинские силовики под Купянском стягивают тыловые подразделения ближе к фронту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Купянском направлении украинские военные подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВФУ ежедневно теряют личный состав и технику и для их восстановления к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства, передает РИА «Новости». Марочко добавил также, что в прифронтовых населенных пунктах развернуты малые мобильные госпитали, под которые используют подвалы.

    Марочко также заявил, что отмечается и передислокация в «красную зону» подразделений материально-технического обеспечения – для сокращения времени подвоза необходимого.

    Ранее стало известно о поставках Киевом кассетных снарядов под Купянск.

    Коментарии (6)
    31 августа 2023, 09:58
    На Украине назвали количество необходимых ВСУ F-16

    ВВС Украины: Для выполнения боевых задач ВСУ необходимо 60 F-16

    На Украине назвали количество необходимых ВСУ F-16
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ необходимо 60 американских истребителей F-16 для выполнения боевых задач. По его словам, истребители можно отправить на аэродромы в разных уголках страны для обороны.

    По его словам, если поставить примерно по два самолета на оперативных аэродромах в разных уголках страны, то 60 F-16 для выполнения таких задач хватило бы, пишет «Коммерсант». Игнат напомнил, что прежде называлась цифра 128. По его словам, с помощью такого количества можно было бы заменить советскую технику, которую используют воздушные силы.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16. При этом премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды еще не решили, сколько истребителей F-16 передадут Украине.

    Коментарии (12)
    31 августа 2023, 13:20
    Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области

    Рогов: По линии Вербовое – Работино ведутся наиболее активные бои на всем Запорожском направлении

    Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются захватить Вербовое для выравнивания линии фронта и окружения Работино. Противник регулярно высаживает диверсионные группы, однако значительных успехов достичь ему так и не удалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС РФ уничтожили две штурмовые группы украинских войск на окраине села Вербовое.

    «Село Вербовое расположено к востоку от Работино. В настоящий момент противник активно пытается штурмовать населенный пункт, регулярно осуществляется высадка диверсионных групп. Однако слаженные действия российских военных не дают ВСУ прорваться», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Судя по всему, Украина хочет выровнять линию фронта и окружить Работино с восточной стороны. Связано это с тем, что центральная часть села на протяжении долгого времени находится в серой зоне, а осуществить успешную атаку с юга невозможно. Таким образом, на этом участке разворачиваются наиболее горячие бои во всей Запорожской области», – отмечает эксперт.

    «Противник высаживается в лесных районах – делает ставку на маскировку с помощью «зеленки». Однако мы достаточно успешно громим прибывающий личный состав ВСУ. При этом украинские солдаты несут большие потери в технике. Сейчас они пытаются ее беречь: после доставки военных на участок машины сразу возвращаются на базу», – подчеркивает собеседник.

    «Напор ВСУ объясняется тем, что занятие Вербового позволит противнику оперативно осуществить захват Работино. Кроме того, потеря данной территории приведет к продавливанию наших позиций глубоко на юг», – уточняет он.

    «Однако ситуация в Запорожской области остается контролируемой, противнику не удается достичь стратегического успеха. Сейчас в западных СМИ рассказывают о якобы прорыве первой линии обороны, но это откровенная ложь. В реальности дела у ВСУ обстоят довольно плохо», – резюмирует Рогов.

    Ранее ВС РФ уничтожили две штурмовые группы украинских войск на окраине села Вербового. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ночью противник дважды пытался прорвать рубеж российской обороны.

    Он отметил, что на этом участке фронта активно уничтожается западная техника, «потерю которой ВСУ переживают болезненнее, чем потерю простых солдат». При этом российские военные увеличили интенсивность огневого поражения по противнику и «не дают ему даже высунуть нос».

    Балицкий также рассказал, что в рядах украинских войск на Запорожском направлении все сильнее проявляются признаки усталости и панические настроения. По его словам, это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а именно паника, что каждый из них станет сакральной жертвой западных командиров.

    Ранее сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности на этом участке фронта.

    Коментарии (0)
    31 августа 2023, 12:41
    Экс-разведчик США рассказал о подготовке Украины к обороне

    Экс-разведчик США Шаффер: Украина, набирая новых мобилизованных, готовится к обороне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая волна мобилизации, объявленная киевским режимом, говорит о переходе Украины от наступления к обороне, заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.

    Заявления о призыве к мобилизации в проигрышной ситуации говорит о переходе к обороне, сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Глава украинского государства Владимир Зеленский пытается придумать план для обороны на осень, предположил он.

    Шаффер указал, что президент страны идет по сценарию фашистской Германии после Курской битвы, этой стране пришлось отступать после поражения и набирать подростков и стариков в армию.

    По словам экс-разведчика, у Зеленского «никого больше не осталось», на Украине «закончились украинцы призывного возраста», все они уже на поле боя.

    До этого украинский политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Зеленский, объявляя о пересмотре справок о пригодности к службе, пытается удержаться на президентском посту.

    Коментарии (2)
    Главное
    Экс-разведчик США рассказал о подготовке Украины к обороне
    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
    В Иране заявили о крупнейшей сорванной диверсии Моссада
    Посла Франции в Нигере лишили дипломатической неприкосновенности
    В Грузии назвали «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским
    Фильм «Барби» признали не соответствующим российским ценностям
    «Газпром межрегионгаз Москва» передумал подавать в суд на Пугачеву

    Российские банки начали выдавать деньги по законам шариата

    В России начинается эксперимент по внедрению исламского банкинга. Главное его отличие от привычных банковских продуктов – это запрет на взимание процентов, так как ростовщичество запрещено шариатом. При этом исламским банкингом могут пользоваться россияне любой религии – это прописано в недавно принятом законе. Однако исламский банкинг не означает получение кредитов в банках под «честное слово». Что же это такое и как на нем будут зарабатывать банки? Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Инвалиды помогут ВСУ уйти в оборону

    На Украине решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это очередным витком борьбы с коррупцией. Так ли это на самом деле? И какую роль здесь сыграл провал контрнаступления ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика и Польша шантажируют Китай Белоруссией

    Польша угрожает полностью закрыть границу с Белоруссией, включая железнодорожное сообщение. А ведь это ключевой маршрут для транзита китайских товаров в Европу. По каким причинам Польша и страны Прибалтики угрожают столь радикальными мерами – и почему в итоге они отказались их реализовывать? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............