Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.6 комментариев
В Фонде развития территорий назвали число восстанавливаемых объектов в новых регионах
Глава ФРТ: Регионы-шефы восстанавливают в новых субъектах России 3,6 тыс. объектов
С 2022 года при финансовой поддержке Фонда развития территорий (ФРТ) регионы-шефы ремонтируют и восстанавливают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объекты жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также дороги и социальные учреждения, сообщил генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
«По распоряжению правительства РФ, Фонд предоставляет финансовую поддержку регионам-шефам на ремонтно-восстановительные работы. Также мы формируем и контролируем исполнение сводного плана восстановления жилья и инфраструктуры субъектами Российской Федерации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, осуществляем координацию деятельности регионов-шефов при выполнении ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, наши специалисты проводят оперативный анализ эффективности межуровневого взаимодействия между Минстроем России, субъектами РФ и новыми регионами, вплоть до властей муниципальных образований. Эти результаты вносим на рассмотрение Рабочей группы под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина», – отметил Шагиахметов.
Он также рассказал, что до конца 2023 года в четырех новых субъектах РФ при финансовой поддержке Фонда регионы-шефы реализуют 1633 мероприятия, в том числе восстановят 1145 жилых зданий, 227 соцобъектов, 173 объекта ЖКХ и 41 объект транспортной инфраструктуры, а также проведут 47 иных мероприятий.
Кроме того, уточнил гендиректор ФРТ, согласно сформированным планам восстановления жилья и инфраструктуры, в 2023 году под контролем Фонда субъектами РФ будет восстановлено 3,6 тыс. объектов на сумму 49,8 млрд рублей за счет средств региональных бюджетов и внебюджетных источников.