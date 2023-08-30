Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.10 комментариев
Егор Крид потребовал от Mash 1 млн рублей за моральный ущерб
Савеловский суд Москвы: Певец Егор Крид требует от Telegram-канала Mash компенсацию морального вреда в 1 млн рублей
Певец Егор Крид (Булаткин) подал новый иск к Telegram-каналу Mash о защите чести и достоинства, в котором он требует выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы.
В пресс-службе суда сообщили, что Булаткин в своем иске требует признать сведения, распространенные Mash, не соответствующими действительности, запретить их распространение и опровергнуть. Кроме этого, по сообщению пресс-службы суда, Булаткин требует от ответчика выплатить ему компенсацию морального ущерба в размере 1 млн рублей, передает ТАСС.
Как следует из материалов дела, поводом для подачи иска послужил пост в Telegram-канале Mash от 29 апреля, в котором сказано, что Крид якобы попал в так называемый черный список МВД, куда входят блогеры и известные люди, которых ведомство собирается проверять на неуплату налогов и отмывание средств. Предварительная беседа по иску назначена на 14 сентября.
Напомним, в конце июня Егор Крид потребовал взыскать с Telegram-канала Mash 4 млн рублей за новость о гонораре.