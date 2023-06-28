Егор Крид потребовал взыскать компенсацию с Mash за новость о гонораре

Егор Крид потребовал взыскать с Telegram-канала Mash 4 млн рублей за новость о гонораре

Певец Егор Крид обратился в Савеловский районный суд Москвы с требованием взыскать с Telegram-канала Mash 4 млн рублей из-за новости о якобы получении им гонорара за участие в проекте «Разговоры о важном».

Крид потребовал удалить сведения, опубликованные на ресурсе, признав их порочащими честь и деловую репутацию. Досудебные слушания по делу назначены на 12 июля, передает ТАСС.

Причиной подачи иска стала опубликованная информация о том, что певец получил 4,5 млн рублей за ролик в рамках проекта «Разговоры о важном», который показывали в школах.