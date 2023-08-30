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ЦИК объявил о начале тестирования дистанционного электронного голосования
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проходит тестирование избирателями в 21 регионе, тест продлится до 31 августа, сообщила Центральная избирательная комиссия России.
Голосование будет проходить в течение трех дней подряд, в четверг к этим регионам присоединятся Свердловская, Томская и Челябинская области, где голосование пройдет в один или два дня, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.
«Масштаб применения ДЭГ у нас в этом году беспрецедентный – 25 регионов, и к его проведению нужно хорошо подготовиться, провести все необходимые тренировки. Обращаюсь ко всем избирателям, подавшим заявления на ДЭГ: нам важно, чтобы в тестовом голосовании приняло участие как можно больше людей», – сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Участие в тренировке позволит избирателям заранее ознакомиться с процедурой ДЭГ и с самим порталом, а также проверить работу устройства или браузера.
Тестовое голосование даст возможность комиссиям отработать все действия – от загрузки бюллетеней в систему ДЭГ и разделения ключей шифрования – до расшифровки голосов, получения протокола и направления результатов голосования в комиссии.
«Поэтому приглашаем к участию в тренировке всех неравнодушных. А у тех, кто не успел записаться на ДЭГ, есть еще около недели для подачи заявления. С вашей помощью наша система ДЭГ станет только надежнее и безопаснее», – отметила Памфилова.
Отмечается, что каждый подавший заявление на ДЭГ в одном из 24 субъектов и получивший статус «Учтено», может зайти на портал vybory.gov.ru и нажать на кнопку «Участвовать в тренировке». Проголосовать можно только один раз. Данные о кандидатах и партиях обезличены.
По состоянию на утро 30 августа было подано 899 тыс. 987заявлений на участие в ДЭГ.