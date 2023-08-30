Психолог указала на ошибки подравшихся на детской площадке в Москве отцов

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве в Текстильщиках на детской площадке между двумя детьми произошла драка, которую заметил отец одного из мальчиков. Он подошел к зачинщику и, как сообщили очевидцы, без оскорблений и применения физической силы объяснил, что так делать нельзя. Спустя время на площадке появился отец второго ребенка и напал на беседовавшего с его сыном мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего сильные ушибы головы и травму носа.



«Конфликты, как бы это печально не звучало, на детских площадках случаются, и это абсолютно естественный процесс в рамках формирования детской среды. Однако при их решении есть ключевые правила безопасности и взаимодействия. Если родитель видит, что ситуация между двумя детьми критическая, начинается драка, то первое, что необходимо сделать – это забрать своего ребенка из зоны конфликта», – говорит Шиманская.

Она подчеркивает, что взаимодействовать следует лишь со своим ребенком, не трогая другого, даже если именно чужой был зачинщиком. Взаимодействовать можно лишь со своим.

«Из истории следует, что отец ребенка вмешался в конфликт и вместо того, чтобы просто забрать своего, начал поучать чужого, так как именно он был зачинщиком. Это категорически неправильно. Взрослому человеку нельзя вступать в коммуникацию с чужими детьми, ведь это задача их родителей», – объясняет специалист.

По ее словам, именно разговор не со своим ребенком привел к конфликтной ситуации между отцами. Мужчине, чей ребенок был зачинщиком, было абсолютно непонятно, что от его сына хочет чужой дядя. Более того, если дети будут видеть, как родители защищают их от других детей, у них сложится неправильное взаимодействие со сверстниками. Они будут считать, что папа за них постоит всегда, поругает того, кто обижает, поэтому им можно вести себя «как хочется», даже если это неправильно.

«Если мы видим, что наш ребенок дерется с другим, нужно остановить опасную ситуацию, обезопасив своего ребенка. А дальше, если мы видим, что ситуация на этом не разрешается, мы можем спустя время, когда будем в эмоционально настроенном состоянии, аккуратно провести беседу со своим ребенком. Очень важно развивать у ребенка навыки эмоционального интеллекта, навыки коммуникации, объяснять ему правила поведения на детплощадках, правила взаимодействия с другими детьми», – делится Шиманская.

Психолог обращает внимание на то, что цель у всех родителей одна – чтобы их дети дружно и интересно играли на детской площадке, развивались. «Если мы считаем, что необходимо донести какую-то информацию ребенка, который вступает в конфликт с нашим, потому что, например, это регулярная ситуация или действительно действия другого ребенка были неправильными, и мы бы хотели как-то на это повлиять, то мы идем к родителю. Важно, что все это необходимо делать не с претензией, не с агрессией, а именно исходя из общей цели, говоря, что мы бы хотели, чтобы наши дети вместе играли, давайте подумаем, что мы можем с этим сделать», – заключила собеседница.

Ранее психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что в тех случаях, когда конфликт детей доходит до физического воздействия, родителям следует вмешаться, разведя детей в разные стороны, либо встав между ними, не трогая чужого ребенка. Если такие методы не помогают, следует оттащить своего ребенка, не нарушая физические границы другого.