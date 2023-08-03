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Песков: Путин и лидеры Африки договорились продолжать диалог по Украине
Песков: Сроки новой встречи Путина с африканской миссией по Украине пока не определены
Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран – участниц миссии по Украине договорились о продолжении диалога, сроки новой встречи пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что стороны подчеркнули готовность к проведению новых встреч по украинскому урегулированию, передает ТАСС.
Песков добавил, что 4 августа Кремль опубликует текст совместного заявления по итогам встречи 28 июля Владимира Путина с лидерами африканских стран.
Ранее в четверг администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовала совместное заявление Путина и лидеров семи стран Африки, в котором был отмечен прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня.
Кроме того, стороны высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки.