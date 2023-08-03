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В полиции подтвердили задержание замминистра здравоохранения Самарской области
В самарском ГУ МВД подтвердили задержание замминистра здравоохранения региона
Заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одной из городских больниц, подозреваемого в хищении бюджетных средств при закупке медоборудования, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее о задержании Майрамукаева и министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Позже стало известно, что в минздраве региона проходят обыски.