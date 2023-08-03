Центр европейских исследований имени Мартенса признан нежелательным

Работа Центра европейских исследований имени Мартенса признана нежелательной в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Организация создана в 2007 году в Брюсселе бывшим премьером Бельгии Мартенсом под эгидой Европейской народной партии как аналитический центр для разработки новых вариантов политики странам ЕС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

С 2014 года центр под видом просветительской деятельности формировал негативный образ России, обосновывал необходимость военно-политического и информационного противостояния с Россией и усиление санкций.

Организация пыталась продвигать тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в России, создать негативное мнение россиян о событиях в стране, «кардинально отличающееся от реальных обстоятельств»

После начала СВО центр на Украине продвигал идеи введения дополнительных санкций против России и ее народа и наращивания военной помощи киевскому режиму.