«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.20 комментариев
Центр европейских исследований имени Мартенса признан нежелательным
Работа Центра европейских исследований имени Мартенса признана нежелательной в России
Деятельность Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса в России признана нежелательной, сообщила Генеральная прокуратура России.
Организация создана в 2007 году в Брюсселе бывшим премьером Бельгии Мартенсом под эгидой Европейской народной партии как аналитический центр для разработки новых вариантов политики странам ЕС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
С 2014 года центр под видом просветительской деятельности формировал негативный образ России, обосновывал необходимость военно-политического и информационного противостояния с Россией и усиление санкций.
Организация пыталась продвигать тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в России, создать негативное мнение россиян о событиях в стране, «кардинально отличающееся от реальных обстоятельств»
После начала СВО центр на Украине продвигал идеи введения дополнительных санкций против России и ее народа и наращивания военной помощи киевскому режиму.