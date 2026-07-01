Глава Минтранса назвал главную задачу речного транспорта в России

Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами

Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией

Tекст: Валерия Городецкая

Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.

В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.

В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.