Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Глава Минтранса назвал главную задачу речного транспорта в России
Минтранс: Главной задачей речного транспорта стала увязка с другими путями
Министр транспорта Андрей Никитин заявил о необходимости интеграции речных путей с другими видами сообщения.
Выступая на пленарной сессии форума «Река» в Чебоксарах, он подчеркнул важность этой проблемы для экономики, передает РИА «Новости».
«Ключевая задача, которая стоит перед министерством транспорта, отраслью – увязка речных путей с другими видами транспорта. У нас сегодня порядка 60% причалов речных портов не имеют прямого выхода на железные дороги. Свыше 100 млн тонн грузов доставляют неэффективно из-за отсутствия бесшовной стыковки», – отметил глава ведомства.
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