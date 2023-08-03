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Путин подписал указ о страховании добровольцев СВО
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев СВО
Президент Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований.
Согласно документу, им предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения или получения инвалидности, передает ТАСС.
Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 131 тыс. 729,56 рубля, при получении инвалидности – более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей – II группы, около 783 тыс. рублей – III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, легкого ранения – около 78 тыс. рублей, говорится в указе.
Документ вступил в силу с сегодняшнего дня и распространяется на правоотношения, возникшие с даты начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года.
Компенсация не будет выплачиваться, если страховой случай наступил из-за алкогольного или наркотического опьянения, а также в ряде других случаев, в том числе при умышленном нанесении вреда своему здоровью. При этом, согласно документу, «в выплате компенсации не может быть отказано в случае смерти гражданина, наступившей вследствие самоубийства».
Ранее Госдума приняла закон о компенсациях волонтерам в случае причинения им вреда.