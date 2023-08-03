С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?3 комментария
Песков: Государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами
Государство должно отстаивать собственные интересы и правоту внутри себя, убеждать граждан в правильности действия властей, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Открытый диалог Пескова с молодыми журналистами, литераторами, блогерами и преподавателями русского языка и литературы состоялся 2 августа на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь.События». При этом Песков отметил важность и чрезвычайный интерес к тому, что смена носит название «Убеждать».
«Мы сталкиваемся с механизмами убеждения в семье, потом идем учиться, там коллектив, где снова необходимо кого-то убеждать, а далее работа, где такая потребность возникает еще больше. На государственном уровне это также очень важно. Но принципы убеждения практически везде одинаковы», – заявил Песков, сообщает пресс-служба форума «Территория смыслов».
Он подчеркнул, что государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. «Их нужно убеждать, что то, что делает государство, – это правильно», – приводит слова Пескова «Мастерская новых медиа».
Он также добавил, что следует отстаивать свои интересы и перед другими странами, но подчеркнул, что это «сложный процесс».