Песков: Государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами

Tекст: Алина Власенко

Открытый диалог Пескова с молодыми журналистами, литераторами, блогерами и преподавателями русского языка и литературы состоялся 2 августа на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь.События». При этом Песков отметил важность и чрезвычайный интерес к тому, что смена носит название «Убеждать».



«Мы сталкиваемся с механизмами убеждения в семье, потом идем учиться, там коллектив, где снова необходимо кого-то убеждать, а далее работа, где такая потребность возникает еще больше. На государственном уровне это также очень важно. Но принципы убеждения практически везде одинаковы», – заявил Песков, сообщает пресс-служба форума «Территория смыслов».

Он подчеркнул, что государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. «Их нужно убеждать, что то, что делает государство, – это правильно», – приводит слова Пескова «Мастерская новых медиа».

Он также добавил, что следует отстаивать свои интересы и перед другими странами, но подчеркнул, что это «сложный процесс».