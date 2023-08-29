«Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»

Коллектив театра «Ленком» ответил открытым обращением на отмену гастролей в Израиле

Tекст: Вера Басилая

«Ленкомовцы» отмечают, что гастроли театра в Израиле ждали, билеты были раскуплены. Уточняется, что гастроли театра должны были проходить на деньги спонсора. Однако «воодушевление «ленкомовцев» и ожидания тысяч израильтян стали душить грязные ручонки тех, для кого отсутствие памяти, испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством, уже, к сожалению, стали разрушительной нормой», пишет «Российская газета» со ссылкой на текст письма.

Артисты отмечают, что на «Ленком Марка Захарова» и его сотрудников обрушился шквал «помойного словоблудия низкого пошиба», с угрозами «местечковой коммунальной кухни». В письме «ленкомовцы» с сожалением указывают, что никакой внятной позиции от государственного театра, где должен был пройти спектакль, и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, они не получили.

Они указывают, что «израильские «Иваны, не помнящие родства», изображают победное ликование и всего лишь вновь демонстрируют неприглядный вид «защитников Украины». По словам «ленкомовцев», сбежали эти так называемые патриоты из ставшей вдруг «любимой Украины» с ее антисемитскими и русофобскими шествиями и лозунгами, с ее ярыми, национал-фашистскими выступлениями ведущих политиков, героизацией нацизма и открытой многолетней войной против русских в Донбассе.

«Подобная наивная слепота уже привела к Холокосту и Второй мировой войне», – напомнили артисты в письме.

Также в своем обращении коллектив театра привел в пример великих деятелей культуры в эмиграции, таких как Шаляпин, Бунин, Рахманинов, Ростропович, Тарковский, которые никогда не опускались до низкопробного уровня «шариковых», громко «тявкающих» и оскорбляющих россиян и коллег по цеху. «Антикультурный терроризм, с которым мы столкнулись, – это такой же террор, как любой другой!» – считают «ленкомовцы».

В завершение коллектив театра обратился к властям Израиля с просьбой дать оценку разнузданному и разрушительному поведению, с которым столкнулись российские артисты. «Мы сожалеем и считаем недопустимым, что вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества оказываются в руках агрессивно и хулигански настроенной кучки граждан, выступающих от имени Израиля», – подчеркнули артисты.

Напомним, «Ленком Марка Захарова» должен был в конце октября показать в Израиле спектакль «Поминальная молитва» по мотивам произведения «Тевье-молочник» писателя Шолом-Алейхема. После анонса спектакля в интернете был объявлен сбор подписей с призывом отменить гастроли из-за поддержки российскими артистами СВО.

В итоге руководство тель-авивского театра «Габима» решило перенести гастроли театра «Ленком» на неопределенный срок из-за протестов русскоязычных израильтян.