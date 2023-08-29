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    США поджигают Восточную Азию
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    9 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    37 комментариев
    29 августа 2023, 19:18

    Глава Брянской области опроверг гибель ребенка после обстрела ВСУ

    Губернатор Богомаз: Ребенок выжил при обстреле в Брянской области, погибли двое взрослых

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Данные о погибшем несовершеннолетнем в ходе обстрелов ВСУ в Брянской области не подтвердились, однако при обстреле погибли двое взрослых, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    При обстреле поселка Климово погибли мирные жители – мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

    Один мужчина получил легкое ранение, ему оказали медицинскую помощь. Семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

    Ранее во вторник губернатор сообщал, что при обстреле Брянской области погиб ребенок.

    28 августа 2023, 21:56
    Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму
    Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные партнеры Киева дали добро Украине на удары по Крыму, заявил советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

    По его словам, достигнут консенсус в этом вопросе. Страны Запада поддерживают Киев в том, что он может «уничтожать все российское на оккупированной территории», передает слова Подоляка «Комсомольская правда».

    Он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

    Напомним, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал новые удары по Крыму, пообещал начать наземную операцию на полуострове и пригрозил уничтожить в регионе все российское.

    Ранее Москва пообещала не оставлять без ответа попытки Киева нанести удары по Крыму.


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    29 августа 2023, 14:26
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    @ VoidWanderer/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО также перехватили два снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в Telegram-канале ведомства.

    За этот же период уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотников, 433 ЗРК, 11 555 танков и других бронемашин, 1146 машин РСЗО, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    28 августа 2023, 21:03
    В Тель-Авиве оценили притязания Киева на гарантии безопасности США по «израильской модели»

    Политолог Саймон Ципис: У Киева нет оснований ждать от США гарантий безопасности по «израильской модели»

    В Тель-Авиве оценили притязания Киева на гарантии безопасности США по «израильской модели»
    @ Aris Oikonomou/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Украины нет научной, технологической, кадровой и экономической базы для партнерства с США на уровне Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что США предоставят Киеву гарантии безопасности по «израильской модели».

    «Зеленский совершенно оторван от реальности. Адаптация американцами «израильской модели» для Украины, даже если речь идет только о военном сотрудничестве, невозможна. И на то есть несколько причин. Как минимум Украине нужно быть столько же развитым государством, что и Израиль», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Израиль – не просто основной союзник США вне НАТО. Это технологический хаб Штатов за пределами Америки, своего рода «Силиконовая долина» на Ближнем Востоке. Наша страна ведет массу исследований, работ в сфере НИОКР, испытывает изобретения по заказу Вашингтона, в сотрудничестве с США и на их деньги. На Украине и близко нет научной, технологической, кадровой и экономической базы для подобного партнерства», – напомнил собеседник.

    «Еще одно фундаментальное различие кейсов заключается в том, что в США проживает не меньше евреев, чем в самом Израиле. И еврейское лобби там очень сильно, оно входит в американские высшие военно-политические и деловые круги и продвигает интересы «Эрец-Исраэль» на всех уровнях американской власти. Как вы понимаете, сказать то же самое об «украинском лобби» в США просто невозможно», – подчеркнул аналитик.

    «Ну и нельзя упомянуть про традиции. Израиль называют 51-м штатом США. И сейчас Тель-Авив является представителем и проводником американских интересов на Ближнем Востоке. Про Украину и этого нельзя сказать. Для продвижения американских интересов в Европе есть другие страны», – добавил он.

    «Поэтому для того, чтобы Штаты дали Украине гарантии по «израильской модели», всему Западу нужно затратить еще более колоссальные ресурсы на Украину. Эту цифру даже представить сложно. Думаю, подобные надежды Зеленского вызывают лишь иронию в странах Запада, не более того», – резюмировал Ципис.

    Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».  «С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель. Израильская, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и т. п.», – сказал политик.

    Он добавил, что эти планы не сорвутся, даже если нынешний президент Джо Байден не победит на предстоящих выборах, так как решение о помощи Украине принимает Конгресс.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что гарантии США будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран». Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры поддержки, в том числе финансовой и военной.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне». В декларации G7 говорится, что стороны начали переговоры с Украиной, чтобы подтвердить посредством двусторонних обязательств и договоренностей неизменность своей поддержки.

    В свою очередь американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

    Однако теперь, как считают эксперты, Украина пытается перестраховаться от «предательства» со стороны США в случае, если новый президент Штатов откажется ее поддерживать. Кроме того, эксперты провели аналогию между обсуждаемыми сейчас гарантиями безопасности и статусом «основного союзника США вне НАТО» (Major Non-NATO Ally), о котором украинские власти упорно твердили до недавнего времени.

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    29 августа 2023, 15:36
    В Киеве певица выступила перед детьми с глумливой песней о погибших русских
    В Киеве певица выступила перед детьми с глумливой песней о погибших русских
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился ролик, на котором запечатлено, как певица Маша Кондратенко выступает в ТРЦ перед детьми, она исполнила перед ними глумливую песню о погибших русских.

    На кадрах видно, что концерт прошел в ТРЦ Respublika Park. Как отмечает RT в своем Telegram-канале, выступление было 27 августа. На кадрах видно, как дети подпевают Кондратенко. В тексте «Ваньке-встаньке» советуют «приготовить себе пакет».

    Ранее депутаты Верховной рады предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, такой законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

    Коментарии (20)
    29 августа 2023, 03:54
    Захарова заявила о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров

    Захарова высмеяла решение Зеленского запретить самому себе садиться за стол переговоров с Россией

    Захарова заявила о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров
    @ МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посетившей Киев президента Венгрии Каталин Новак о том, что военного решения конфликта на Украине нет.

    Как предположила Захарова в Telegram, Новак, судя по всему, не в курсе, что Зеленский «на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров». По словам Захаровой, он «видимо, сразу решил ложиться».

    Напомним, Новак на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины. В понедельник она заявила, что военного решения конфликта на Украине нет, поэтому нужно сесть за стол переговоров. Она рассказала, что это мнение высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично.

    Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (10)
    29 августа 2023, 00:25
    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями».

    Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах «примет российский контроль над занятыми территориями». Кроме того, он обещал «заблокировать кандидатуру Украины в НАТО». В ответ, по его задумке, Россия должна будет выйти «из военного альянса с Китаем». Рамасвами намерен «положить конец санкциям и вернуть Россию обратно на мировой рынок», передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.

    Как заявил Рамасвами, в «хорошей сделке» каждая из сторон должна «получить какую-то выгоду». Он считает, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более очевиднее «единственный победитель» – по мнению Рамасвами, это Китай.

    Рамасвами сказал, что отправится в Москву в 2025 году. «Я принесу мир на Украину на единственных условиях, которые должны нас заботить – условиях, которые ставят американские интересы на первое место», – заявил он, добавив, что из-за «глупой» политики США и допущенных Вашингтоном ошибок Россия и Китай вместе «работают в том направлении, которое представляет угрозу» для американской стороны.

    Напомним, только один из восьми участников предвыборных дебатов Республиканской партии США выступил против расширения поддержки Украины – это предприниматель Вивек Рамасвами.

    Коментарии (16)
    29 августа 2023, 12:57
    Ватикан ответил на критику Киева слов папы римского о великой России
    Ватикан ответил на критику Киева слов папы римского о великой России
    @ Vatican Media/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Папа Римский Франциск во время общения с молодыми католиками России призывал молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни после критики в адрес понтифика из Киева.

    Глава службы печати Святого престола заявил, что в своих приветственных словах, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, Франциск хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, передает ТАСС.

    При этом, по словам Бруни, понтифик точно не намеревался восхвалять «империалистические логики» государственных деятелей, упомянутых им для обозначения определенных исторических периодов.

    Ранее папа римский Франциск призвал наследников великой России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры, великой России святых, правителей Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности – никогда не отказываться от этого наследства – наследия великой матушки-России.

    В МИД Украине осудили речь понтифика, назвав ее «империалистической пропагандой». В Кремле приветствовали слова папы римского о наследии великой России, отметив, что понтифик знает российскую историю.

    Коментарии (5)
    29 августа 2023, 08:46
    Во Франции обвинили фон дер Ляйен в разграблении армии

    Французский политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в разграблении армии страны из-за помощи Украине

    Во Франции обвинили фон дер Ляйен в разграблении армии
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине снаряды на 1 млрд евро, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо возмутило, что фон дер Ляйен решила отправить на Украину снаряды на 1,1 млрд евро. «Кто дал согласие на это? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!» – высказался политик, передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае послы 27 стран Евросоюза одобрили выделение из Европейского фонда мира 1 млрд евро на совместные закупки снарядов и ракет для Украины.

    Коментарии (4)
    28 августа 2023, 20:56
    Минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении

    Министр обороны Украины признал продвижение Российской армии на Купянском направлении

    Минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области, ситуация там сложная, заявил министр обороны Украины Алексей Резников местным СМИ.

    Глава Минобороны Украины заявил, что командующий украинскими войсками Александр Сырский одновременно держит оборону на востоке и юге, контратакует на Артемовском направлении.

    По словам Резникова, российские войска продвигаются на Купянском направлении, ситуация там «сложная, но контролируемая», передает РИА «Новости». По мнению министра, россияне своим наступлением хотят отвлечь силы ВСУ с других направлений.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Российская армия скоро возьмет Купянск.

    В Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Коментарии (3)
    29 августа 2023, 14:51
    В США предупредили о рисках вывоза зерна с Украины через Дунай

    NYT: Для проводки судов с зерном через Дунай не хватает лоцманов, танкеры могут сесть на мель или столкнуться с минами

    В США предупредили о рисках вывоза зерна с Украины через Дунай
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Портовая инфраструктура на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки, устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны, могут застрять или получить повреждения, заблокировав движение по речной артерии, сообщила New York Times.

    Издание приводит мнение аналитика компании Kpler Алексиса Эллендера, который отмечает, что портовая инфраструктура на Дунае устаревает, для успешной проводки судов не хватает лоцманов, чрезвычайно важных для навигации по рекам. По мнению эксперта, есть существенный риск, что эти массивные суда, более подходящие для крупных портов, застрянут или получат повреждение, из-за чего движение по речной артерии будет заблокировано, передает РИА «Новости».

    При этом издание отмечает, что засуха, подобная той, которая поразила Европу прошлым летом, может привести к тому, что реки станут настолько мелкими, что судам придется уменьшать объемы груза, чтобы обеспечить проход. Издание также обращает внимание, что после прохождения дельты Дуная есть опасность столкновения судов с морскими минами.

    Издание приводит мнение капитана и представителя компании-судовладельца под турецким флагом, которое вышло из украинского порта Рени на Дунае в сторону Испании с грузом в 12 тыс. метрических тонн зерна. Название судна и дата выхода из порта не приводятся. По словам Фирата Адриансена, который владеет компанией, содержащей указанное судно, все молятся, чтобы выйти оттуда как можно скорее.

    Капитан признался, что когда судно достигло Босфорского пролива, они с командой из 20 человек почувствовали огромное облегчение. Он добавил, что больше никогда не рискнет идти тем же маршрутом. При этом глава компании владельца-судна Адриансен не исключает еще одного рейса на Украину при определенном стечении обстоятельств.

    Как считает издание, учитывая существующие риски, владельцы судов могут предпочесть покупать сельхозпродукцию не у Киева, а у других производителей, в частности, у Бразилии, Канады и Австралии. Рост страховых взносов также усилил их сомнения.

    В прошлую пятницу Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки.

    10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без участия России.

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    29 августа 2023, 10:56
    ВСУ перебросили резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

    ВСУ перебросили резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения возле Старомайорского и Урожайного в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

    Пушилин уточнил, что на Южно-Донецком направлении есть две горячих точки – Урожайное и Старомайорское. По его словам, бойцы ВСУ не могут закрепиться в Урожайном, из-за чего там наблюдается снижение интенсивности боевых действий.

    «Говорят, там проходит ротация. Мы тоже это фиксируем, но видим изменение характера боевых действий», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Он добавил, что обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней.

    Ранее Пушилин сообщал, что российские подразделения улучшили позиции на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

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    29 августа 2023, 14:02
    Украинские СМИ сообщили о подрыве моста на границе с Белоруссией

    УНИАН: Железнодорожный мост был взорван на границе Украины и Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Железнодорожный мост, по предварительным данным, взорвался на границе Белоруссии и Украины, сообщил Telegram-канал украинского агентства УНИАН.

    По данным СМИ, инцидент мог произойти из-за удара молнии, в результате чего произошла детонация противотанковых мин ТМ-62, передает «Газета.ru».

    ЧП произошло в 800 метрах от станции «Словечно» в районе 3.30 ночи 29 августа.

    Также сообщается, что взрыв мог повредить опоры моста. Информации об устранении последствий взрыва пока нет.

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    29 августа 2023, 13:47
    Полтавский суд оправдал уклониста от мобилизации на Украине

    Полтавский суд счел указ Зеленского о мобилизации неконституционным

    Tекст: Александра Юдина

    Указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации не имеет конституционной основы, поэтому не обязателен к исполнению, заявлено в вердикте Зинькивского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы.

    Отмечается, что суд оправдал военнообязанного гражданина, которого обвиняли в уклонении от мобилизации, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Как подчеркивает суд, «указы президента», в том числе о мобилизации и использовании ВСУ, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, а только легитимируются под видом законов.

    «… не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению», – указано в вердикте.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что мобилизация на Украине не прекращалась, возможен дополнительный призыв в ряды ВСУ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование страны обратилось с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских. На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.

    Москва призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед войсками РФ.

    Коментарии (9)
    29 августа 2023, 06:04
    Украинские беспилотники сбиты силами ПВО над Тульской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников над Тульской областью

    Украинские беспилотники сбиты силами ПВО над Тульской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью двух беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    БПЛА сбиты дежурными средствами ПВО над Тульской областью, сообщает ведомство в Telegram.

    Напомним, вечером в понедельник Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.

    Коментарии (4)
    28 августа 2023, 20:32
    На Украине признали невыполнение плана по мобилизации

    Министр обороны Украины заявил, что план мобилизации еще не выполнен

    На Украине признали невыполнение плана по мобилизации
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    План мобилизации еще не выполнен, поэтому обновлять его в настоящее время нет необходимости, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

    Резников указал, что план мобилизации, утвержденный Верховной радой в соответствии с представлением, пока не выполнен. Он отметил, что это значит, что на Украине в настоящее время нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. По его словам, на Украине есть еще ресурс с точки зрения правового поля, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Лига.нет».

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, мобилизация на Украине не прекращалась, возможен дополнительный призыв в ряды ВСУ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование страны обратилось с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских. На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.

    Коментарии (2)
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    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Половина всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

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