Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.18 комментариев
Турция захотела обсудить возобновление зерновой сделки «в ее прежнем виде»
На переговорах Путина и Эрдогана Турция собралась обсуждать как изначальный вариант зерновой сделки, так и альтернативы
На переговорах в сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрят как возобновление зерновой сделки «в ее прежнем виде», так и возможные альтернативы, сообщил источник в политических кругах в Анкаре.
Источник ТАСС заявил, что Турция считает самым предпочтительным вариантом зерновой сделки изначальный. На переговорах в России стороны обсудят «в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде», сказал источник. Однако, добавил он, рассматриваться будут и «возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны».
Напомним, по данным Bloomberg, Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября. В четверг дипломатический источник в Турции сообщал, что встречу Путина и Эрдогана якобы планируется провести в Сочи. В качестве возможной даты он называл 4 сентября.