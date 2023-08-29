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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    8 комментариев
    29 августа 2023, 07:57

    Турция захотела обсудить возобновление зерновой сделки «в ее прежнем виде»

    На переговорах Путина и Эрдогана Турция собралась обсуждать как изначальный вариант зерновой сделки, так и альтернативы

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрят как возобновление зерновой сделки «в ее прежнем виде», так и возможные альтернативы, сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

    Источник ТАСС заявил, что Турция считает самым предпочтительным вариантом зерновой сделки изначальный. На переговорах в России стороны обсудят «в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде», сказал источник. Однако, добавил он, рассматриваться будут и «возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны».

    Напомним, по данным Bloomberg, Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября. В четверг дипломатический источник в Турции сообщал, что встречу Путина и Эрдогана якобы планируется провести в Сочи. В качестве возможной даты он называл 4 сентября.

    28 августа 2023, 15:07
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского президента Владимира Путина на санкции во время телефонных переговоров в марте 2022 года, пишет газета Bild.

    Как пишет Bild, в разговоре с Макроном весной прошлого года Шольц выразил беспокойство, что Путин «совсем не жалуется на санкции» и даже не упомянул их в беседе с немецким канцлером. Шольц добавил, что Путина интересовало исключительно достижение компромисса по кризису на Украине, пишет РИА «Новости».

    В свою очередь Макрон отметил, что также не получал жалоб от российского лидера по поводу санкций.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Россия, несмотря на 17,5 тыс. введенных против нее за последние десять лет санкций, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП, а санкции бумерангом ударили по их инициаторам.

    Коментарии (29)
    28 августа 2023, 07:03
    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку

    РИА «Новости»: Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией по зерновой сделке

    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Турция и ООН прорабатывают возможность проведения переговоров с российской делегацией в Стамбуле по вопросу зерновой сделки, сообщил источник, участвующий в переговорном процессе.

    Источник РИА «Новости» сказал, что возможность такой встречи прорабатывается, стороны готовят конкретные предложения для обсуждения.

    «Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», – отметил он.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед нашей страной.

    Глава МИД Сергей Лавров также говорил, что Москва готова быстро возобновить зерновую сделку, когда Запад выполнит свои обещания.

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    28 августа 2023, 16:53
    Путин провел телефонные переговоры с Моди

    Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о развитии сотрудничества в космосе

    Путин провел телефонные переговоры с Моди
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере и энергетике, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин во время телефонного разговора еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Кроме того, подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Также во время телефонного разговора лидеры рассмотрели актуальные вопросы российско-индийских отношений, отметили развитие торгово-экономического сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и международной транспортно-логистической инфраструктуры.

    Кроме того, Путин и Моди обсудили итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС и договорились о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года под председательством России нового саммита организации, также стороны обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели.

    Ранее Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну.

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    26 августа 2023, 11:14
    Путин поздравил главу Южной Осетии с годовщиной признания республики

    Президент РФ Путин поздравил главу Южной Осетии Гаглоева с годовщиной международного признания независимости республики

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву поздравительную телеграмму по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики.

    В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что полтора десятилетия назад Россия приняла решение о признании государственного суверенитета Республики Южная Осетия, уважая свободное волеизъявление ее граждан, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами.

    Лидер России подчеркнул, что югоосетинский народ, отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, успешно развивает институты демократической государственности. Кроме того, Путин отметил, что отношения России и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Президент добавил, что Россия уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты ее жителей.

    Путин выразил уверенность, что Россия и Южная Осетия совместными усилиями будут и далее всемерно наращивать конструктивные связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене.

    В завершении поздравления президент России от души пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам Южной Осетии – мира, счастья и благополучия.

    Ранее в субботу Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы.

    Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Россия встала на защиту республики, а 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

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    27 августа 2023, 22:24
    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным

    Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным

    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Популярный в Соединенных Штатах политический тележурналист Такер Карлсон хотел бы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента», передает ТАСС.

    Напомним, популярный в США ведущий Такер Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox.

    Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

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    28 августа 2023, 14:12
    Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с юбилеем

    Президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, отмечающий 550-летие 28 августа, оплотом православия и жемчужиной российской и мировой архитектуры.

    Приветствие главы государства зачитал на праздновании юбилея обители губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    «Приветствую вас по случаю большого знаменательного юбилея – 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», – говорится в президентском поздравлении, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что обитель хранила цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия, а монастырь был свидетелем судьбоносных событий истории России.

    В день празднования 550-летия монастыря при обители открылся филиал Русского музея – картинная галерея возглавлявшего монастырь архимандрита Алипия (Воронова), где будут выставлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других русских художников.

    Псково-Печерский монастырь – старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. В нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, а начиная с пятидесятых годов вновь стало популярно старчество.

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    26 августа 2023, 10:34
    Турецкие СМИ сообщили о неспособности F-16 изменить ход спецоперации на Украине

    Milliyet: Поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход спецоперации, ВС России смогут охотиться за ними

    Tекст: Алина Власенко

    Передача Украине истребителей F-16 не изменит ход спецоперации, российские военные смогут охотиться за ними, заявил турецкий исследователь авиации Джем Догут газете Milliyet.

    По словам Догута, поставки  F-16 не повлияют на ход конфликта на Украине, поскольку у России есть самолеты Су-35 и МиГ-31, которые могут быть использованы в качестве перехватчиков. Догут также подчеркнул, что радары российских самолетов превосходят F-16, передает РИА «Новости».

    «Опять же, что касается ракет класса «воздух-воздух», то у русских есть ракеты гораздо большей дальности. … Теоретически они (российские военные) смогут охотиться за F-16», – заявил эксперт изданию Milliyet.

    В прошлую пятницу США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 американского производства Украине.

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    28 августа 2023, 07:47
    Американский канал показал карту Турции без Стамбула

    Sabah: Американская телекомпания Fox представила карту Турции без Стамбула

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская телерадиовещательная компания Fox News представила на своем сайте карту Турции, не включив в нее Стамбул, пишут турецкие СМИ, называя это «большой провокацией».

    Турецкое издание Sabah пишет, что Fox распространяет «необоснованные и сфабрикованные новости» в Турции. В сообщении говорится, что телеканал показал карту Ближнего Востока, на которой Турция была включена без Стамбула, передает РИА «Новости».

    Издание добавляет, что телеканал «трепал нервы» турецкому обществу «своими ложными новостями» в период предвыборной кампании в республике, а также после землетрясений в Кахраманмараше.

    «Используя карту Турции без Стамбула, американский телеканал устроил большую провокацию», – подчеркнула газета.

    Турецкие СМИ писали ранее, что Соединенные Штаты фактически являются стратегическим противником Турции, они ведут против Анкары «тайную, негласную, необъявленную» войну.

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    26 августа 2023, 13:33
    На юго-востоке Турции произошло второе за день землетрясение

    В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение

    Tекст: Антон Никитин

    Землетрясение зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X.

    Согласно сообщению турецкого ведомства, землетрясение было зарегистрировано в районе Нурхак в 11.58 субботы, магнитуда подземных толчков составила 4,1, очаг залегал на глубине 6,99 км, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу землетрясение произошло в турецкой провинции Адыяман.

    Напомним, в феврале жертвами серии землетрясений в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции стали более 50 тыс. человек, еще более 107 тыс. человек пострадали. Власти Турции назвали произошедшее «катастрофой века».

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    26 августа 2023, 11:24
    На юго-востоке Турции произошло землетрясение

    В провинции Адыяман на юго-востоке Турции произошло землетрясение

    Tекст: Антон Никитин

    Землетрясение произошло в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X.

    Согласно сообщению турецкого ведомства, землетрясение было зарегистрировано в районе Синджик в 10.34 субботы, магнитуда подземных толчков составила 3,7, очаг залегал на глубине 10,88 км, передает РИА «Новости».

    Напомним, 12 августа землетрясение произошло в провинции Адана на юге Турции, а двумя днями ранее подземные толчки были зафиксированы в восточной части Турции, в 11 км к юго-западу от города Малатья, где проживают 441 тыс. человек.

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    26 августа 2023, 10:52
    Анонсирован визит главы МИД Турции в Москву

    Глава МИД Турции Фидан посетит Москву в начале сентября

    Tекст: Алина Власенко

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале сентября совершит визит в Москву, в ходе которого намерен обсудить зерновую сделку и ситуацию с переговорами между Россией и Украиной, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    Также, по словам источников, Фидан намерен обсудить в Москве проект газового хаба, передает РИА «Новости».

    Ранее источник сообщал, что есть возможность провести в Стамбуле встречи участниц зерновой сделки, это будет зависеть от итогов переговоров в Москве и Киеве главы турецкого МИД Хакана Фидана.

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    26 августа 2023, 12:22
    Путин поздравил главу Абхазии с годовщиной международного признания республики

    Президент РФ Путин поздравил главу Абхазии Бжанию с годовщиной международного признания независимости республики

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Аслану Бжании поздравительную телеграмму по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики.

    В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что в августе 2008 года Россия, учитывая свободное волеизъявление абхазского народа, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами, признала государственный суверенитет республики.

    Путин отметил, что за прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Президент России также заявил, что отношения России и Республики Абхазия вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства.

    Глава государства заверил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, в решении актуальных экономических и социальных задач.

    В завершении поздравления президент России пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира, благополучия и процветания.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, в этой связи Россия была вынуждена провести операцию по принуждению агрессора к миру – уже к концу августа Москва признала Абхазию и Южную Осетию суверенными независимыми государствами. В том же году независимость республик признала Никарагуа, через год – Венесуэла, затем Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.

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    28 августа 2023, 13:26
    Песков анонсировал международные поездки Путина осенью

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин планирует осенью совершить международные визиты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос о планах поездок за рубеж Путина в связи с выданным МУС ордером на «арест» главы российского государства, передает ТАСС.

    По словам Пескова, осенью планируются международные поездки Путина, об их сроках своевременно проинформируют.

    Ранее Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана.

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    28 августа 2023, 16:59
    Названа дата возможного визита Эрдогана в Россию

    Bloomberg: Президент Турции Эрдоган может посетить Россию 8 сентября

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, знакомых с ситуацией, Эрдоган может провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что турецкий президент планирует обсудить с Путиным зерновую сделку. По данным агентства, после посещения России Эрдоган направится на саммит G20 в Нью-Дели, передает ТАСС.

    Как указал Bloomberg, в аппарате президента Турции не стали комментировать эту информацию.

    Между тем, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик заявил, что Эрдоган рассчитывает в ближайшее время обсудить в Сочи с Путиным зерновую сделку для того, чтобы не допустить продовольственного кризиса в мире. Он выразил надежду, что после встречи двух лидеров ситуация с зерновой сделкой изменится.

    В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу Эрдоганом, и отметил, что о времени и месте сообщат позднее.

    В четверг дипломатический источник в Турции сообщал, что встречу Путина и Эрдогана якобы планируется провести в Сочи. В качестве возможной даты он называл 4 сентября.

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    28 августа 2023, 13:49
    Песков: Путин общается не только с командирами спецоперации, но и с солдатами

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин интересуется всем, что происходит в зоне спецоперации, и получает информацию не только от руководства вооруженных сил, но и от простых солдат, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя встречу Путина с экипажем танка «Алеша», Песков уточнил, что глава государства продолжает практику общения не только с армейским командованием, но и непосредственно с солдатами и младшими командирами, передает ТАСС.

    По словам Пескова, разговор с экипажем танка был долгий и «очень детальный». «Путину интересно все», – отметил пресс-секретарь.

    На прошлой неделе Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша» и лично вручил звезды Героев России экипажу боевой машины.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

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