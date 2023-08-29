Ордера на арест россиян по делу о шпионаже выданы в Ливане

Астроном объяснил неожиданно горячую поверхность Луны

Астроном Шевченко объяснил, почему почва Луны оказалась существенно горячее прогнозов

Tекст: Татьяна Косолапова

Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, о которых Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила в своих социальных сетях. Аппарат произвел замеры температуры почвы, которая оказалась 70 градусов по Цельсию. Это удивило ученых, поскольку по их подсчетам температура на поверхности должна была быть 20–30 градусов.



«Данные действительно неожиданные, но мы пока не можем знать, что там индусы намерили. Во-первых, аппарат проводил все замеры на поверхности, это восемь сантиметров глубины – длина человеческого пальца. То есть, считай, ткнули пальцем где-то, могли попасть во что угодно. И для того, чтобы понять, что они мерили, необходимо видеть рельеф, какая структура реголита – поверхностного слоя лунного грунта», – говорит Шевченко.

Он объясняет, что в верхних слоях могли попасться как песок в виде мелкой пыли, так и какие-то кристаллические обломки. И если лунный грунт под воздействием солнечных лучей может нагреться до более-менее ожидаемых температур и тепло практически в себе не держит, то кристаллы обладают совершенно иными теплофизическими свойствами.

«Не исключаю, что они наткнулись на кристаллический камень, который Солнцем нагревается до высоких температур и сохраняет в себе тепло. Вообще поверхностный лунный слой содержит многое из того, что падает из космоса. Это и кометы, и астероиды, которые, к слову, могут быть чисто металлическими – все это тоже держит тепло и вполне может нагреться от того, что на него постоянно светит Солнце. Есть каменные астероиды, ледяные с каменным укреплением, луноход мог найти все, что угодно»,

Кроме того, астроном обращает внимание на то, что сама посадка производилась на широте в 69 градусов, что является лишь приполярной зоной Луны. Южный же полюс находится на расстоянии еще 20 градусов широты. В данном месте, подчеркивает специалист, «свои условия освещения»: есть места, которые Солнце освещает постоянно, а есть те, где оно появляется реже. Место, где брали пробы, вероятнее всего, находилось под воздействием солнечных лучей регулярно, заключил собеседник.

На прошлой неделе индийская автоматическая станция «Чандраян-3» совершила первую в мире успешную посадку космического аппарата на Южном полюсе Луны.