СМИ: Россиянин задержан в Бейруте по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Ветеран «Альфы» рассказал о способе пресечь вербовочную работу украинских спецслужб среди россиян

Tекст: Татьяна Косолапова

Специалисты ФСБ сообщили об обнаружении заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и инфраструктуры РЖД. По словам ведомства, напрямую к ЧП причастны украинские спецслужбы, которые ищут исполнителей, размещая объявления о «быстром заработке» в интернете, Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков. В связи с этим россиянам порекомендовали остерегаться влияния украинских спецслужб.



«В данном случае необходимо проводить разъяснительную и образовательную работу с населением. Но этот процесс не быстрый, полностью пресечь вербовку людей по телефону украинскими спецслужбами за один день невозможно. Это нужно менять менталитет, чтобы люди не были такими доверчивыми и не верили всему, что написано на заборе, а все-таки пропускали все, что им говорят по телефону или в соцсети, через какой-то свой фильтр, внутренний», – говорит Филатов.

Немаловажно в этом вопросе воспитание и образование граждан, разъяснение законов, чтобы они в разговоре с злоумышленником могли распознать, что их толкают на преступление, продолжает эксперт. Знание законов – это то, без чего не может обойтись ни один гражданин любой страны, в том числе России.

«То, что мы можем сейчас, – вести разъяснительную работу для граждан. В том числе необходимо информировать о самых новых видах мошенничества. Это поможет ряду граждан, оказавшись в похожей или такой же ситуации, вовремя понять, что у собеседника явно недобрые намерения. И сейчас такая работа проводится, но мошенники регулярно придумывают новые схемы. Угнаться за ними тяжело», – признается ветеран «Альфы».

Он подчеркивает, что не каждый пенсионер сможет запомнить все методы мошеннических действий украинских спецслужб, да и не все являются уверенными пользователями интернета. Более того, самих схем уже насчитывается десятки.

В связи с этим специалист рекомендует в принципе не продолжать беседовать по телефону или интернету с людьми, которые представляются чиновниками или лицами из силовых структур, поскольку именно они чаще всего по итогу оказываются мошенниками. В случае если с человеком действительно пытались связаться настоящие силовики, уполномоченные следователи или, например, сотрудники генеральной прокуратуры, то они обязательно найдут иной способ донести ту информацию, которую они хотели сообщить по телефону.

«Информировать о схемах украинских спецслужб необходимо не только в интернете и СМИ, но и с помощью социальной рекламы. Ее следует размещать на билбордах, остановках, автобусах, в метро и других местах, где наблюдается большое скопление людей. Ну и также информировать можно на особо посещаемых ток-шоу, там тоже будет полезно размещение этой социальной рекламы», – заключил Филатов.

Ранее генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы защитить пожилых россиян от злоумышленников, которые подталкивают по телефону на такие преступления, как поджоги военкоматов, необходимо вовремя прервать разговор. Он пояснил, что эти мошенники имеют навык психологического воздействия, владеют элементами гипноза, поэтому говорящий с ними не осознает, что его просят сделать что-то противоправное.