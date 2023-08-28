Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.15 комментариев
Матроса Балтийского флота обвинили в госизмене
Следователи ФСБ сообщили о завершении расследования в отношении военнослужащего Балтийского флота, которого обвинили в государственной измене.
Уголовное дело матроса Егора Тюкина уже передано в военный суд для рассмотрения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что дело будет слушаться в закрытом режиме. К рассмотрению дела суд приступит 19 сентября. О подробностях дела не сообщается, так как материалы содержат гриф «совершенно секретно».
Ранее житель Хабаровского края был задержан по делу о госизмене.