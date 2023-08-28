Посол России назвал сроки окончания поставок ЗРК С-400 Индии

Tекст: Елизавета Шишкова

Он уточнил, что поставки идут по плану, они будут завершены вовремя и в соответствии с графиком, согласованным с Индией, передает РИА «Новости».

Напомним, контракт на поставку С-400 был заключен в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила поправку, позволяющую Индии не попасть под санкции за приобретение у России ЗРК С-400.