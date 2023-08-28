Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.15 комментариев
Посол России назвал сроки окончания поставок ЗРК С-400 Индии
Контракт по поставке ЗРК С-400 в Индию будет завершен к концу 2024 года, заявил посол России в Индии Денис Алипов изданию Ani.
Он уточнил, что поставки идут по плану, они будут завершены вовремя и в соответствии с графиком, согласованным с Индией, передает РИА «Новости».
Напомним, контракт на поставку С-400 был заключен в октябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила поправку, позволяющую Индии не попасть под санкции за приобретение у России ЗРК С-400.