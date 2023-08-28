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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    6 комментариев
    28 августа 2023, 19:36

    Российское общество «Знание» начало прием заявок на участие в фестивале документальных фильмов

    В День российского кино стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино, посвященного деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова. Кинофестиваль состоится в ноябре в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

    О старте приема заявок объявили генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и режиссер Константин Богомолов на состоявшемся в «Иллюзионе» мероприятии в рамках трека Знание.Кино. В одном из самых известных московских кинотеатров, который славится показами шедевров мировой и советской классики, прошел показ документального фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», а также панельная дискуссия о документальном кино.

    «Ключевое событие конкурсной части фестиваля состоится в рамках выставки-форума «Россия» в ноябре этого года. К Знание.Кино присоединились киноклубы, и работы победителей фестиваля увидят зрители по всей стране – это колоссальные охваты. Наконец, к фильмам будет приковано внимание международного зрителя – в начале следующего года картины победителей мы хотим показать в рамках Всемирного фестиваля молодежи, – рассказал Максим Древаль.

    Режиссер Константин Богомолов отметил, что в «наше бурлящее историческое время, когда искусство должно исследовать и понимать реальность, пытаться вдохновиться ею, одновременно давать людям смыслы, идеи и понимание того, что происходит вокруг».

    Он выразил уверенность, что у российского кино, российской культуры огромное будущее, и особенно сегодня есть о чем говорить, что творить, кем и чем гордиться. 

    Кинофестиваль Знание.Кино пройдет в рамках одноименного просветительского трека Общества «Знание» и станет площадкой, на которой российские создатели документальных фильмов смогут представить свои работы об историческом и культурном наследии России, о достижениях соотечественников в области науки, культуры, спорта и других сферах, а также заявить о своих режиссерских идеях и начатых проектах, посвященных этой тематике. Подать заявку на участие в конкурсной программе кинофестиваля может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет, а в специальных номинациях «Первые» и «Выбор Первых» участие возможно с 14 лет. Прием заявок начинается 27 августа и завершится 20 октября.

    Сильнейшие работы войдут в шорт-лист кинофестиваля. Отбор будет проходить в пяти основных номинациях: «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм», «Первые», а также в специальной номинации «Выбор Первых». Победители кинофестиваля в основных номинациях получат гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию незавершенного кинодокументального проекта, а также на профильное обучение, стажировки и приобретение профессионального оборудования для создания кино. Лауреат специальной номинации получит грант в размере 200 тыс. рублей.

    28 августа 2023, 00:57
    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны

    Индийский аппарат передал первые данные с Луны, почва которой оказалась неожиданно горячей

    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о южном полюсе Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

    ISRO на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привела график измерений температурного режима на поверхности Луны, проведенных ChaSTE, поверхностным термофизическим экспериментом «Чандра». Аппарат способен производить замеры на глубине до 10 см, передает ТАСС.

    Как сообщил Press Trust of India сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов. По его словам, все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, однако она составляет 70 градусов. «Это на удивление выше, чем мы ожидали», – сказал ученый.

    Напомним, в среду спускаемый модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку в районе Южного полюса спутника Земли.

    Коментарии (48)
    27 августа 2023, 21:33
    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России из-за риска остаться без поддержки

    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России.

    Он считает, что этого не должно случиться, поскольку тогда Украина «точно останется одна», передает РИА «Новости». Также Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей.

    Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

    Коментарии (23)
    27 августа 2023, 20:18
    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов

    The Economist: Лишь 35-40% дронов ВСУ долетают до зоны расположения целей в России

    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ при атаках дронов на территорию России используют данные, которые им предоставляют западные партнеры, сообщает издание. При этом России удалось лишить Украину количественного преимущества в беспилотниках.

    The Economist со ссылкой на источник пишет, что только «около 35-40%» дронов долетают до зоны расположения цели, передает РИА «Новости». На этом фоне «удары по Москве, попавшие в заголовки газет, призваны оказать психологическое воздействие на россиян» и являются «пиар-проектом».

    Другой источник, «близкий к главнокомандующему Украины», сообщил, что на передовой «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло три к одному», теперь, по его словам, у сторон «паритет».

    «Обширные возможности России в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы означают, что любое украинское нападение требует тщательного планирования», – добавляют авторы. Однако коррупция, бюрократия, корыстные интересы в ВПК, а также дефицит специалистов и денег тормозят создание украинцами достаточного количества дронов.

    Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Коментарии (8)
    28 августа 2023, 15:07
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского президента Владимира Путина на санкции во время телефонных переговоров в марте 2022 года, пишет газета Bild.

    Как пишет Bild, в разговоре с Макроном весной прошлого года Шольц выразил беспокойство, что Путин «совсем не жалуется на санкции» и даже не упомянул их в беседе с немецким канцлером. Шольц добавил, что Путина интересовало исключительно достижение компромисса по кризису на Украине, пишет РИА «Новости».

    В свою очередь Макрон отметил, что также не получал жалоб от российского лидера по поводу санкций.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Россия, несмотря на 17,5 тыс. введенных против нее за последние десять лет санкций, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП, а санкции бумерангом ударили по их инициаторам.

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    28 августа 2023, 14:36
    Первый поезд с грузом из России в Саудовскую Аравию прошел через Иран

    Первый груз из России в Саудовскую Аравию прошел по транспортному коридору через Иран

    Первый поезд с грузом из России в Саудовскую Аравию прошел через Иран
    @ Zhu Xiang/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Первый груз, направлявшийся из России в Саудовскую Аравию, проследовал по транспортному коридору по территории Ирана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на исполнительного директора компании Иранские железные дороги Миада Салехи.

    Транзитный поезд из 36 контейнеров с грузом въехал в Иран через пограничный пункт Инче – Бурун и проследовал в иранский порт Бендер-Аббас. Конечной точкой маршрута станет саудовская Джидда, передает ТАСС.

    Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север – Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14.

    Коментарии (37)
    27 августа 2023, 20:00
    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона

    Политолог Шеслер усомнилась в способности генералов ВСУ нарушить рекомендации Пентагона

    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона
    @ Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    План контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей. Штаты обладают серьезным контролем над офисом Зеленского и ВСУ, поэтому в слова о непослушании Украины верится с трудом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета The New York Times сообщила об обострении противоречий между украинскими генералами и Пентагоном из-за тактики контрнаступления.

    «Нельзя сказать, что Украина вдруг сорвалась с цепи. В конце концов, США регулируют колоссальные потоки военной техники и боеприпасов, без которых ВСУ попросту не смогут продолжать участие в конфликте. Это невероятный рычаг контроля», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Фактически, Вашингтон может шантажировать офис Зеленского простыми угрозами о прекращении поставок. Поэтому публикации западной прессы на тему того, что между ВСУ и Пентагоном есть разногласия, выглядят странно. Однако рассматривать подобные сообщения стоит в контексте политической борьбы внутри США», – отмечает собеседница.

    «Штаты уже вошли в президентскую гонку. Поэтому администрации Джо Байдена необходимо доказать обществу, что поддержка ВСУ не была ошибкой. В связи с этим американские СМИ пытаются возложить провал контрнаступления на украинцев», – подчеркивает эксперт.

    «В реальности же мы имеем, судя по всему, коллективную ошибку и недооценку мощи российских войск. Но разве правительство США может признать этот провал? Нет. Поэтому им приходится изворачиваться и прививать обществу тезис, мол, «мы все необходимое сделали, но украинцы своевольные и непослушные», – считает Шеслер.

    «При этом из публикаций западных СМИ можно понять, что американцы совершенно не понимают географической структуры подконтрольной ВСУ территории. Кажется, местные журналисты вовсе не осознают ценности Купянска и возможных последствий его взятия, зато уперлись в сухопутный коридор в Крым. Поэтому претензии, высказывающиеся в данных материалах, выглядят сомнительно», – уточняет собеседница.

    «Тем не менее, подобная волна критики в западной прессе ничего хорошего офису Зеленского и военному командованию не сулит. Я не исключаю, что некоторых персонажей и вовсе могут слить. Не из-за того, что они непослушные, а лишь для того, чтобы они взяли на себя груз поражений. Затем на их место придут новые люди, которых назовут «более компетентными и менее коррумпированными», – резюмирует Шеслер.

    Ранее стало известно о разногласиях командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского с западными союзниками. Об этом пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что пока Украина наступала на юге и востоке, России удалось продвинуться близ Купянска, из-за чего командование противника решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части фронта.

    Как заявил Сырский, в сложившейся ситуации необходимо оперативно принять необходимые меры для укрепления украинских оборонительных позиций на рубежах. По его мнению, продвижение стоит продолжить в тех местах, где это возможно на данный момент.

    Издание отмечает, что ВСУ следовало бы сосредоточиться на одном участке фронта, собрав на нем максимально количество сил для потенциального прорыва. Однако вместо этого украинское командование «попыталось разделить войска» поровну между югом и востоком. Подчеркивается, что подобные действия напрямую противоречат действиям, рекомендованным офису Зеленского со стороны Пентагона.

    Примечательно, что критика в адрес украинского командования звучит все чаще. Так, в четверг все та же The New York Times писала, что военному руководству страны необходимо перераспределить силы в пользу «более важных со стратегической точки зрения» Мелитополя и Бердянска. Отмечается, что ВСУ необходимо прорвать российские минные поля, не взирая на потери в технике и живой силе.

    В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что «по всем канонам военной науки, контрнаступление не стоило и начинать». В материале приводятся слова солдата ВСУ, который считает, что для подобной инициативы Украина не обладает необходимыми силами и техническими средствами.

    На серию разгромных публикаций отреагировал Владимир Зеленский. По его мнению, перебрасывать войска с востока на юг нельзя. Он отметил, что в случае реализации подобных планов, Россия за пару дней сумеет взять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепропетровск и Харьков. «Мы не отдадим Донбасс», – подчеркнул президент Украины.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные эксперты усомнились в том, что ВСУ в рамках «контрнаступа» могли действовать своевольно.

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    28 августа 2023, 07:03
    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку

    РИА «Новости»: Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией по зерновой сделке

    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Турция и ООН прорабатывают возможность проведения переговоров с российской делегацией в Стамбуле по вопросу зерновой сделки, сообщил источник, участвующий в переговорном процессе.

    Источник РИА «Новости» сказал, что возможность такой встречи прорабатывается, стороны готовят конкретные предложения для обсуждения.

    «Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», – отметил он.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед нашей страной.

    Глава МИД Сергей Лавров также говорил, что Москва готова быстро возобновить зерновую сделку, когда Запад выполнит свои обещания.

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    28 августа 2023, 03:37
    В Польше объяснили последствия ненависти к России

    Mysl Polska: Ненависть к России привела Польшу к отчаянию

    Tекст: Ольга Никитина

    Упорная приверженность украинскому флагу и «ненависть к России» в Польше приняли «отчаянный» характер, пишут местные СМИ.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что «ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша». Даже вопреки и наперекор позиции киевского режима власти Польши готовы будут пожертвовать ресурсами и национальными интересами, уверен автор публикации Станислав Белень.

    Он считает, что Польша предает «дух добрососедства», основывающийся на взаимном уважении ценностей и интересов. По мнению польского журналиста, киевская сторона нарушает эту взаимность, но Варшава игнорирует это, передает РИА «Новости».

    Ранее польские СМИ писали, что руководство Польши будет готово отправить польских военнослужащих на украинский фронт для «защиты» от мнимой российской угрозы.

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    27 августа 2023, 22:55
    Байден после стрельбы во Флориде призвал покончить с белым превосходством в США

    Байден: Превосходству белых нет места в Америке

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден, комментируя сообщение об убийстве трех афроамериканцев в штате Флорида, заявил, что необходимо решительно бороться для искоренения в стране идеи превосходства белой расы, сообщил Белый дом.

    «Мы должны ясно и решительно заявить, что превосходству белых нет места в Америке», – приводит его слова ТАСС.

    Президент США добавил, что у ненависти «не должно быть прибежища» в США. По его словам, молчание является соучастием.

    Напомним, в субботу в американском Джексонвилле произошла стрельба. Молодой белый мужчина открыл огонь в магазине, в результате были убиты трое афроамериканцев. Стрелявший, который, как утверждается, действовал на почве расовой ненависти, умер в результате «огнестрельного ранения, нанесенного самому себе».

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    28 августа 2023, 13:14
    ВМФ России поразил высокоточным оружием склад авиационного вооружения ВСУ
    ВМФ России поразил высокоточным оружием склад авиационного вооружения ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский Военно-морской флот ночью в понедельник ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносили высокоточным оружием большой дальности морского базирования, цель удара достигнута, объект поражен, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На прошлой неделе ВС России групповым ударом поразили центр принятия решений ВСУ.

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    27 августа 2023, 23:43
    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»

    Conversation: Россия завоевывает Африку с помощью «дипломатии памяти»

    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва стала активнее работать на южном направлении, российские дипломаты совершили множество поездок в страны Африки и Латинской Америки за последнее время, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Conversation говорится о двух взаимосвязанных факторах, из-за которых Россия является привлекательным партнером для глобального Юга.

    Так, первым фактором является то, что Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, особенно в Африке. Эта стратегия, как отмечает автор публикации, основывается на «дипломатии памяти», которая позволяет усилить влияние через общие положительные воспоминания, передает RT содержание статьи.

    В качестве примера «дипломатии памяти» издание приводит вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Россия напоминает о том, что никогда не колонизировала ни одну африканскую страну, не участвовала в работорговле, а, напротив, в составе Советского Союза поддерживала антиколониальную борьбу в регионе.

    Вторым фактором российского влияния на Юге американское издание называет «наследие солидарности» России с разными странами. В статье говорится, что в 1927 году Коммунистический Интернационал спонсировал Лигу против империализма, по всему миру объединившую таких видных антиколониальных активистов, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди.

    Позиция Глобального Юга по украинскому кризису, как считает автор статьи, продиктована в том числе «ностальгией по временам, когда Москва поддерживала ее борьбу против апартеида».

    «Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России как антиимпериалистической державы, ждет долгая битва», – заключило издание.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    28 августа 2023, 16:02
    Илья Резник рассказал, чем его обижала Алла Пугачева
    Илья Резник рассказал, чем его обижала Алла Пугачева
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Алла Пугачева много раз в интервью называла поэта Илью Резника своим братом, но на похвалу была весьма скупа, что Резника всегда обижало.

    Он рассказал «Московскому комсомольцу», что Пугачева «подминала под себя», но самое главное – очень сдержанно оценивала его работы.

    Резник добавил, что однажды Александр Маршал рассказал ему, как Пугачева благодарна поэту. Самого Резника слова Маршала удивили, потому как он не помнит сильной похвалы от певицы. «Скупимся на любовь», вы думаете, я почему ей написал? Это жизненная композиция», – добавил поэт.

    Сотрудничество с Резником принесло Пугачевой десятки хитов, среди которых «Старинные часы», «Три счастливых дня», «Делу время» и множество других композиций.

    Напомним, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о резком ухудшении здоровья Аллы Пугачевой, певица появилась перед публикой на проходящем в Юрмале музыкальном фестивале «Рандеву», организованном Лаймой Вайкуле.

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    28 августа 2023, 01:48
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами

    Drive: В ВСУ распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ВСУ разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов, сообщили американские СМИ.

    Джозеф Тревитик в статье для The Drive со ссылкой на видео в Сети пишет, что украинские военные пилят снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американского журналиста «беспокойство в вопросе безопасности», передает РИА «Новости».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил он. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Французские СМИ писали ранее, что Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов.

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    28 августа 2023, 10:40
    Китайцы после сброса воды с АЭС «Фукусима – 1» начали вывозить соль из Приморья

    Tекст: Алина Власенко

    Граждане Китая стали чаще вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после сброса радиоактивной воды с японской станции «Фукусима – 1», сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

    В пресс-службе таможни уточнили, что соль вывозится в незначительных объемах, ранее такого товара в багаже не было, передает РИА «Новости».

    На других пунктах пропуска, кроме Пограничного, увеличения вывоза соли не наблюдают.

    Напомним, 24 августа японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима – 1». Токио сообщили, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий – радиоактивный изотоп водорода.

    Тем временем посол Китая в Токио У Цзянхао был вызван в японский МИД в связи с реакцией Пекина на решение о сбросе в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима – 1».

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    28 августа 2023, 10:04
    ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении

    Пушилин: На Авдеевском направлении силы России улучшили позиции, ВСУ понесли серьезные потери

    ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения улучшили позиции на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

    По его словам, ВС России на Авдеевском направлении расширили серую зону и улучшили собственные позиции в направлении Красногоровки, передает ТАСС. Пушилин также подтвердил серьезные потери противника.

    Он добавил, что на Краснолиманском направлении противник не менее 12 раз за ночь пытался контратаковать в направлении Новоселовского, Надежды, Ягодного, Ямполовки, при этом российские силы старались наносить серьезные удары по противнику с минимизацией потерь со своей стороны.

    Ранее Пушилин рассказал, что российские военные заняли три опорных пункта ВСУ на Авдеевском направлении в ДНР.

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Россия подошла к созданию системы «микроПВО»

    В России успешно провели полигонные испытания лазерной пушки. Отмечается, что с помощью установки можно поражать дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа. В чем заключаются особенности подобных разработок, как схожие задачи решаются в других странах и как лазеры могут упростить защиту жилых районов от вероятных атак противника? Подробности

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    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Половина всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

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      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

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      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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