Российское общество «Знание» начало прием заявок на участие в фестивале документальных фильмов

О старте приема заявок объявили генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и режиссер Константин Богомолов на состоявшемся в «Иллюзионе» мероприятии в рамках трека Знание.Кино. В одном из самых известных московских кинотеатров, который славится показами шедевров мировой и советской классики, прошел показ документального фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», а также панельная дискуссия о документальном кино.

«Ключевое событие конкурсной части фестиваля состоится в рамках выставки-форума «Россия» в ноябре этого года. К Знание.Кино присоединились киноклубы, и работы победителей фестиваля увидят зрители по всей стране – это колоссальные охваты. Наконец, к фильмам будет приковано внимание международного зрителя – в начале следующего года картины победителей мы хотим показать в рамках Всемирного фестиваля молодежи, – рассказал Максим Древаль.

Режиссер Константин Богомолов отметил, что в «наше бурлящее историческое время, когда искусство должно исследовать и понимать реальность, пытаться вдохновиться ею, одновременно давать людям смыслы, идеи и понимание того, что происходит вокруг».

Он выразил уверенность, что у российского кино, российской культуры огромное будущее, и особенно сегодня есть о чем говорить, что творить, кем и чем гордиться.

Кинофестиваль Знание.Кино пройдет в рамках одноименного просветительского трека Общества «Знание» и станет площадкой, на которой российские создатели документальных фильмов смогут представить свои работы об историческом и культурном наследии России, о достижениях соотечественников в области науки, культуры, спорта и других сферах, а также заявить о своих режиссерских идеях и начатых проектах, посвященных этой тематике. Подать заявку на участие в конкурсной программе кинофестиваля может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет, а в специальных номинациях «Первые» и «Выбор Первых» участие возможно с 14 лет. Прием заявок начинается 27 августа и завершится 20 октября.

Сильнейшие работы войдут в шорт-лист кинофестиваля. Отбор будет проходить в пяти основных номинациях: «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм», «Первые», а также в специальной номинации «Выбор Первых». Победители кинофестиваля в основных номинациях получат гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию незавершенного кинодокументального проекта, а также на профильное обучение, стажировки и приобретение профессионального оборудования для создания кино. Лауреат специальной номинации получит грант в размере 200 тыс. рублей.