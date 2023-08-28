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Челюстно-лицевые хирурги рассказали об уникальных операциях в зоне спецоперации
Минобороны показало, как работают в зоне спецоперации челюстно-лицевые хирурги Западного военного округа, которые не только сохраняют качество жизни раненым бойцам, но и проводят косметические операции.
Челюстно-лицевые хирург проводят сложные косметические операции в полевых условиях. Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. В мобильных модулях есть автономное отопление, электроснабжение и техническое обеспечение, пишут «Известия».
Как рассказал старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии, простых операций у них не бывает – все сложные. Кроме того, в данном направлении медицины важно учитывать и эстетический аспект. «Помимо того, что мы восстанавливаем после переломов лицевой скелет, еще очень важно придать эстетический вид пациенту, чтобы в дальнейшем он мог жить без комплексов», – пояснил врач.
Так, старший ординатор рассказал об уникальной операции, которую челюстно-лицевые хирурги выполнили за несколько часов. У пациента было ранение в щечной области слева, с дефектом мягких тканей и переломом альвеолярного отростка верхней челюсти слева. «Парню выполнили операцию и мобилизацию шинами Васильева с установкой межчелюстных тяг. Сопоставили отломки. И выполнили пластику мягких тканей, восстановив, так сказать по-простому, лицо, чтобы парень в дальнейшем жил нормально, без каких-то косметических дефектов», – отметил доктор.
Военный медицинский центр, где оперирует бригада челюстно-лицевых хирургов, полноценно работает круглосуточно и без выходных.