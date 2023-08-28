  • Российская ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Литовский национализм схлестнулся с белорусским
    Зеленский сказал, почему опасается вести бои на территории России
    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны
    ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении
    ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации
    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов
    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку
    В России допустили дефицит бензина на рынке без ограничения экспорта
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    4 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    36 комментариев
    28 августа 2023, 11:59

    Челюстно-лицевые хирурги рассказали об уникальных операциях в зоне спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Минобороны показало, как работают в зоне спецоперации челюстно-лицевые хирурги Западного военного округа, которые не только сохраняют качество жизни раненым бойцам, но и проводят косметические операции.

    Челюстно-лицевые хирург проводят сложные косметические операции в полевых условиях. Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. В мобильных модулях есть автономное отопление, электроснабжение и техническое обеспечение, пишут «Известия».

    Как рассказал старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии, простых операций у них не бывает – все сложные. Кроме того, в данном направлении медицины важно учитывать и эстетический аспект. «Помимо того, что мы восстанавливаем после переломов лицевой скелет, еще очень важно придать эстетический вид пациенту, чтобы в дальнейшем он мог жить без комплексов», – пояснил врач.

    Так, старший ординатор рассказал об уникальной операции, которую челюстно-лицевые хирурги выполнили за несколько часов. У пациента было ранение в щечной области слева, с дефектом мягких тканей и переломом альвеолярного отростка верхней челюсти слева. «Парню выполнили операцию и мобилизацию шинами Васильева с установкой межчелюстных тяг. Сопоставили отломки. И выполнили пластику мягких тканей, восстановив, так сказать по-простому, лицо, чтобы парень в дальнейшем жил нормально, без каких-то косметических дефектов», – отметил доктор.

    Военный медицинский центр, где оперирует бригада челюстно-лицевых хирургов, полноценно работает круглосуточно и без выходных.

    26 августа 2023, 11:58
    Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Минобороны: Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

    Tекст: Алина Власенко

    Российский ударный FPV-беспилотник одержал победу над солдатом Вооруженных сил Украины в схватке один на один, следует из опубликованного Минобороны России видео боя.

    На снятых разведывательным дроном кадрах показана украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два солдата ВСУ. Позже появляется третий солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по ударному дрону, передает РИА «Новости».

    На следующем видео, снятом уже ударным дроном, видно, как беспилотник быстро приближается к траншее. Позже разведывательный беспилотник фиксирует, как ударный дрон поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ.

    Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.

    В Минобороны сообщили, что таким образом российские военнослужащие-операторы FPV дронов уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.

    Коментарии (34)
    26 августа 2023, 20:45
    В США предсказали сдачу Харькова украинскими войсками без боя

    Бывший американский военный разведчик Риттер предрек ВСУ сдачу Харькова без боя

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут бороться за Харьков и оставят город в случае наступления российских войск, выразил мнение бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

    Американец предположил в эфире U.S. Tour of Duty, что украинцы не станут превращать Харьков в крепость и сдадут город без боя. По мнению Риттера, когда украинская линия обороны падет, ВСУ сразу отступят на другой берег Днепра, передает РИА «Новости».

    При этом бывший американский военный разведчик добавил, что наиболее вероятным сценарием будет крах ВСУ из-за больших потерь при контрнаступлении, причем крах этот, по его мнению, произойдет еще до того, как Россия подойдет к Харькову.

    Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков колонны техники инженерных войск ВСУ для форсирования водных преград.

    В прошлую пятницу Риттер заявил, что Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, так как российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина, по его мнению, может потерять контроль и над Харьковом.

    Коментарии (41)
    27 августа 2023, 21:33
    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России из-за риска остаться без поддержки

    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России.

    Он считает, что этого не должно случиться, поскольку тогда Украина «точно останется одна», передает РИА «Новости». Также Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей.

    Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

    Коментарии (23)
    25 августа 2023, 14:35
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Военно-морским флотом России в ночь на пятницу был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства подчеркивается, что цель удара была достигнута, объект поражен.

    Ранее Минобороны также отчиталось о пресечении попытки атаки БПЛА под Калугой.

    Коментарии (37)
    25 августа 2023, 16:25
    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины

    Генерал-лейтенант Бижев: Срок годности ракет, которые просит Зеленский, давно подошел к концу

    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины
    @ Сергея Жукова/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Советские ракеты, которые так просит Зеленский, морально устарели и у них истек срок годности. Если ВСУ их и получат, то не смогут добиться перелома ситуации на поле боя. Вместе с тем на Украине действительно могут попытаться наладить собственное производство боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Зеленский потребовал у западных стран ракеты для советских систем ПВО.

    «Советские ракеты могли остаться во всех странах бывшего Варшавского договора. Однако сомневаюсь, что Зеленский с их помощью решит проблему нехватки боеприпасов для систем ПВО», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Срок годности советских ракет уже давно подошел к концу, и сами они устарели. Таким образом, эти боеприпасы будут малоэффективны в бою. Вместе с тем Украина может попытаться самостоятельно поправить дела в части противовоздушной обороны», – полагает собеседник.

    «Например, у ВСУ остались образцы ЗРК С-300. Западные государства помогут доработать эти машины и оснастить их современной электроникой. А учитывая сохранившуюся на Украине советскую промышленную базу, там можно наладить сборку и комплексов, и производство боеприпасов», – подчеркнул Бижев.

    Ранее Зеленский заявил о потребности Украины в поставках ракет для систем ПВО советского образца. Такое оружие было охарактеризовано им как «несовременное, но все-таки действенное».

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но имеют дефицит боеприпасов. Он отметил, чтобы получить нужные ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные зенитные комплексы, а также начать производить установки внутри страны.

    Ранее на Украине уже требовали новые системы ПРО и ПВО. Советник офиса президента Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что стране нужны новые зенитные системы, а не переговоры о мире.

    В середине июля Зеленский также заявлял, что несмотря на наличие у Украины систем SAMP-T и Patriot, их недостаточно для защиты всех объектов инфраструктуры. Он потребовал новые западные зенитные комплексы для обороны портовой инфраструктуры.

    Напомним, в ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о состоянии зенитных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Эксперты отмечали, что проблемы ПВО Украины нельзя решить даже за счет наращивания поставок нового вооружения. Кроме того, имеющиеся у противника западные комплексы представляют преимущественно старые модели, неспособные перехватить крылатые ракеты.

    Коментарии (22)
    26 августа 2023, 19:47
    Премьер Канады призвал G7 не позволить победить России

    Премьер Канады Трюдо: Страны G7 не должны позволить России победить

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 готовы поддерживать боевые действия на Украине сколько угодно, нельзя позволить России победить, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    По словам канадского премьера, лидеры стран G7 понимают, что боевые действия на Украине затянутся, но намерены поддерживать их сколько угодно, потому что не могут позволить России победить, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что желание Запада нанести Москве стратегическое поражение вынуждает Россию работать не на дипломатическом поле, а на поле боя.

    Коментарии (45)
    25 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область

    Шеслер: На Арабатской стрелке есть все условия для строительства новой дороги

    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Создание новой транспортной артерии, соединяющей Крым и Херсонскую область, позволит разгрузить действующие дороги, а также облегчить снабжение регионов и нашей группировки в зоне СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил связать Крым и Херсонщину новой дорогой.

    «Сегодня Крым соединяется с Херсонской областью двумя дорогами. Одна из них идет через Армянск и Красноперекопск, другая через Чонгар. По этим артериям снабжается и сам полуостров, и южная группировка наших войск в зоне СВО», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Ввиду такой высокой интенсивности движения на данном направлении, строительство дороги через Арабатскую стрелку позволит разгрузить существующие дороги. Кроме того, этот маршрут будет находиться поодаль от линии боевого соприкосновения, что сделает его относительно безопасным», – отметила она.

    «Выгодным фактором при строительстве новой дороги станет и то, что на Арабатской стрелке устойчивая ракушечная почва. Раньше там уже была дорога, со временем пришедшая в негодность. По стрелке идет газопровод из Крыма в Геническ. Таким образом, проект, заявленный врио губернатора, вполне реалистичен и может быть выполнен в относительно короткие сроки», – полагает собеседница.

    «Дополнительная связь Крыма с материком значительно улучшит логистику в южных регионах России, облегчит перемещение для жителей этих территорий и путешественников. Нет сомнений в том, что маршрут станет востребованным», – заключила Шеслер.

    Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку. Телеканал «Вести Крым» отмечает, что путь по Арабатской стрелке уже есть, но состояние дороги нужно улучшить.

    Также он предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак. «Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было», – сказал глава региона Путину.

    Кроме того, Сальдо сообщил, что на Арабатской стрелке завершается строительство административных зданий, передает ТАСС. Напомним, в декабре прошлого года было анонсировано строительство в Херсонской области нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки.

    В начале августа в результате удара ВСУ на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены. Тогда Сальдо отмечал, что по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются.

    Коментарии (11)
    26 августа 2023, 03:20
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию

    New York Times со ссылкой на чиновников США объяснила атаки дронов на Россию попыткой Киева «укрепить дух» украинцев

    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские атаки беспилотников на территорию России осуществляются с целью «укрепить моральный дух» украинских граждан и бойцов вооруженных сил Украины, заявили должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными.

    Киев пытается «укрепить моральный дух» на фоне «медленного» контрнаступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Кроме того, чиновники США утверждают, что Украина, когда использует полученную от Вашингтона технику, не наносит «трансграничные удары». Издание не уточняет, о каких именно ударах идет речь.

    Напомним, представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия.

    Коментарии (24)
    25 августа 2023, 23:19
    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки

    Глава минобороны Украины Резников решил покинуть пост в случае подтверждения закупки летних курток вместо зимних для ВСУ

    Скандал вокруг курток поставил главу минобороны Украины на грань отставки
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся сообщения о закупке ведомством летних курток вместо зимних для вооруженных сил Украины.

    Как заверил Резников, он подаст заявление об отставке, если выяснится, что минобороны «действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, минобороны Украины попало в коррупционный скандал, закупив куртки для ВСУ по цене, завышенной в три раза. По документам речь шла о поставке зимних курток, а в места дислокации военных были направлены летние. Также сообщалось, что фирма-поставщик оказалась не турецкой, а принадлежала украинцу и связана с одним из депутатов из партии «Слуга народа».


    Коментарии (7)
    25 августа 2023, 12:25
    При боях за Работино в Запорожской области сбит истребитель ВВС Украины
    При боях за Работино в Запорожской области сбит истребитель ВВС Украины
    @ David Tanecek/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные сбили истребитель ВСУ в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, при боях за Работино сбит истребитель Украины, уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что истребители, которые ВСУ задействовали для ударов на фронте, базируются на аэродромах в Днепропетровской области.

    Во вторник Минобороны России показало видео работы российского истребителя против американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантом вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена из пушки истребителя.

    Коментарии (2)
    26 августа 2023, 17:22
    В США заявили о скором взятии российской армией Купянска

    Экс-разведчик Риттер: Киев скоро потеряет контроль над Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

    Он полагает, что уже можно говорить о полном поражении Киева, потому что ВСУ находятся на грани краха: несут огромные потери среди личного состава, поставленная техника не поможет им на поле боя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам офицера, ВСУ не могут пробить линию обороны России, и вынуждены отступать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.

    Коментарии (7)
    26 августа 2023, 21:20
    Кадыров заявил об огромных потерях четвертой штурмовой бригады нацгвардии ВСУ

    Глава Чечни Кадыров: Четвертая штурмовая бригада нацгвардии ВСУ потеряла 80% личного состава

    Tекст: Вера Басилая

    Только 20-25% состава четвертой штурмовой бригады нацгвардии Украины, воевавшей на Клещеевском направлении, остались в живых, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что пленные, которые в составе 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины воевали на Клещеевском направлении, рассказали, что их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 125 украинских военных и польская САУ Krab.

    Коментарии (4)
    26 августа 2023, 14:44
    Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

    Минобороны: Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю

    Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Так, на купянском направлении улучшено положение по переднему краю. За сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника на купянском направлении составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщает Минобороны в Telegram.

    В то же время на запорожском направлении отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожены до 115 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    На Донецком направлении отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе населенного пункта Нетайлово уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

    На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении отражены две атаки 31-й бригады морской пехоты. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и Krab, а также две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    Кроме того, в районе населенного пункта Торское ДНР поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 37 украинских дронов.

    Коментарии (6)
    26 августа 2023, 20:24
    Депутаты призвали лишать уклонистов в России приобретенного гражданства

    Депутат Матвеев: В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуме рассмотрят закон о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет, заявил заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

    В своем Telegram-канале он написал, что проект о лишении приобретенного российского гражданство за уклонение от постановки на учет и мобилизации будет внесен в Госдуму на следующей неделе.

    Ранее уклонистов в России лишили возможности сдавать экзамен на права.

    Коментарии (17)
    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (10)
    Главное
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами
    Западные инструкторы назвали главную проблему при обучение украинских военных
    Китайцы после сброса воды с АЭС «Фукусима – 1» начали вывозить соль из Приморья
    Израиль атаковал сирийский аэропорт Алеппо
    В Польше объяснили последствия ненависти к России
    Байден после стрельбы во Флориде призвал покончить с белым превосходством в США
    Появилось видео, как мальчик в Махачкале спасся от стаи собак

    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подошла к созданию системы «микроПВО»

    В России успешно провели полигонные испытания лазерной пушки. Отмечается, что с помощью установки можно поражать дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа. В чем заключаются особенности подобных разработок, как схожие задачи решаются в других странах и как лазеры могут упростить защиту жилых районов от вероятных атак противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовский национализм схлестнулся с белорусским

    Взращенная Западом антироссийская идентичность некоторых жителей Белоруссии обернулась теперь против него самого. По крайней мере, если речь идет о Литве – в этой стране теперь крайне недовольны проявлениями белорусского «литвинизма». О чем идет речь и почему Литва считает это большой угрозой? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............