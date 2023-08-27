Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.9 комментариев
В Херсонской области задержали причастного к покушению на российского журналиста наводчика
В Херсонской области российскими силовиками был задержан украинский наводчик, он передал ВСУ координаты для удара по автомобилю российского журналиста информационного агентства News Front.
Как сообщили ТАСС в агентстве, наводчик находился в одном из близлежащих пятиэтажных зданий.
Отмечается, что журналист получил легкие осколочные ранения.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные с помощью FVP-дрона совершили в Херсонской области покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front с позывным Лекс.