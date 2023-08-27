Anadolu: Спецслужбы Турции ликвидировали на севере Ирака особо опасного боевика РПК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщило агентство, Кадри Энджу под кодовым именем «Доган» был ликвидирован в районе Гара на севере Ирака в результате спецоперации Национальной разведывательной службы Турции, передает РИА «Новости».

По его сведениям, Энджу вступил в ряды террористов в 2006 году, прошел подготовку в лагере для террористов в районе Зап на севере Ирака, в 2015-2017 годах служил в личной охране одного из главарей террористов Дурана Калкана под кодовым именем «Аббас». В 2018 году был назначен ответственным за транспортировку террористов и оружия для них через сирийско-иракскую границу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США продолжают поставлять серьезное вооружение, снаряжение организациям на севере Сирии, которых Анкара считает террористическими.