Эрдоган обвинил США в продолжении поставок вооружения террористам на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США продолжают поставлять серьезное вооружение, снаряжение организациям на севере Сирии, которых Анкара считает террористическими.

«Конечно, мы не можем оставить без ответа малейшее нападение на Турцию с севера Сирии. Некоторые террористические организации имеют координационные центры на севере Сирии, они находятся во всех этих регионах, от северо-востока до северо-запада Сирии. К сожалению, все силы коалиции, особенно США, предоставляют этим террористическим организациям серьезное оружие, снаряжение и боеприпасы, они продолжают это делать до сих пор, – сказал Эрдоган в интервью по возвращении из Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-ти-ви.

Он отметил, что Турция нейтрализовала более 100 террористов, включая тех, кто находится на севере Ирака. «Этот процесс будет продолжаться, мы не можем остановиться. Мы искореним терроризм», – добавил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена получать у кого-либо, включая США, разрешение на проведение возможной новой операции в Сирии. «Прежде всего, каждый должен заниматься своим делом. Америка тоже должна внести свой вклад. Если Америка не выполнит свой долг в борьбе с терроризмом, то, что будем делать мы? Мы позаботимся о себе. Невозможно бороться с терроризмом, получив откуда-то разрешение», – ответил он на вопрос о том, поддерживаются ли между Анкарой и Вашингтоном контакты по возможной операции Турции в Сирии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон считает, что планы Турции провести военную операцию в Сирии угрожают безопасности военных США.

Напомним, Турция хочет завершить процесс по созданию «зоны безопасности» у своих южных границ глубиной в 30 км.

Тем временем Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности. Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».

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