Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.16 комментариев
Пять человек погибли в результате ДТП с «Камазом» в Хабаровске
Полиция в Хабаровском крае выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с «Камазом», в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По сообщению ведомства, на 91 км автодороги поселка Харпичиан – Албазино Солнечного района водитель «Камаза» не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и опрокинулся, передает «Интерфакс». В результате ДТП водитель и четыре пассажира скончались до приезда скорой медицинской помощи.
По данным полиции, в грузовике ехали работники одного из предприятий района.
Ранее в Дагестане столкнулись грузовой «Камаз», легковушка и пассажирский автобус, погибли восемь человек.