Пять человек погибли в результате ДТП с «Камазом» в Хабаровске

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, на 91 км автодороги поселка Харпичиан – Албазино Солнечного района водитель «Камаза» не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и опрокинулся, передает «Интерфакс». В результате ДТП водитель и четыре пассажира скончались до приезда скорой медицинской помощи.

По данным полиции, в грузовике ехали работники одного из предприятий района.

Ранее в Дагестане столкнулись грузовой «Камаз», легковушка и пассажирский автобус, погибли восемь человек.