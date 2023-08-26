Венгрия обвинила США в провоцировании ЕС на соревнование по поставкам оружия Киеву

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил США в провоцировании Европу на соревнование в поставках оружия Украине

Tекст: Вера Басилая

По его словам, со стороны Европы было неразумно участвовать в эпоставках оружия, поскольку США является мировым лидером по его производству. Кроме того, конфликт происходит в Европе, и в случае его обострения пострадают европейцы, передает РИА «Новости».

Глава МИД Венгрии указал, что Евросоюз оказался неспособен приблизить мир на Украине и испытывает гордость из-за этого, что, как считает Сийярто, является большой проблемой. Он заявил, что риск эскалации конфликта сейчас выше, потому что конкурентноспособность Евросоюза хуже, чем когда-либо.

Сийярто отметил, что политики в Европе подвержены военному психозу, а население – нет, ни венгры, ни европейцы не несут ответственности за эту войну. По его словам, заставлять платить за нее европейцев или венгров неправильно и аморально.

«Никто не воюет за нас, каждый воюет за себя», – добавил Сийярто.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в урегулировании конфликта на Украине в ближайшее время наступят перемены, хотя условий

