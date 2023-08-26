Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.31 комментарий
Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов
Умер бывший руководитель администрации президента России (1993-1996), президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов, ему было 87 лет, сообщила дочь политика.
Дочь Филатова в комментарии «Петербургскому дневнику» уточнила, что ее отец умер в пятницу вечером.
О смерти Филатова также сообщил в Telegram писатель Герман Садулаев. Писатель напомнил, что Филатов был организатором форума молодых писателей «Липки».
«Липки» – уникальный литературный эксперимент. Едва ли не вся современная литература прошла через «Липки», – написал Садулаев, добавив, что у него остались добрые воспоминания и благодарность Филатову.
Сергей Филатов в 1990 году стал народным депутатом РСФСР. В августе 1991 года во время путча возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома. С 1993 по 1996 год был руководителем администрации президента России, а также главой Экспертно-аналитического совета при президенте и председателем Комиссии при президенте по государственным премиям в области литературы и искусства.
После ухода с госслужбы руководил общественным движением поддержки Ельцина на выборах 1996 года. С 1997 года возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ.