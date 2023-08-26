Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов

  • Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
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    Российские спортсмены преодолевают изоляцию Запада
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги
    В Норвегии убили оленей за посещение России
    ВС Нигера приведены в состояние максимальной готовности
    Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы
    Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один (видео)
    ВСУ обстреляли белгородский поселок кассетными снарядами
    Балицкий рассказал о планах по созданию федерального округа для новых регионов
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    11 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    14 комментариев
    26 августа 2023, 11:30

    Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов

    Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Умер бывший руководитель администрации президента России (1993-1996), президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов, ему было 87 лет, сообщила дочь политика.

    Дочь Филатова в комментарии «Петербургскому дневнику» уточнила, что ее отец умер в пятницу вечером.

    О смерти Филатова также сообщил в Telegram писатель Герман Садулаев. Писатель напомнил, что Филатов был организатором форума молодых писателей «Липки».

    «Липки» – уникальный литературный эксперимент. Едва ли не вся современная литература прошла через «Липки», – написал Садулаев, добавив, что у него остались добрые воспоминания и благодарность Филатову.

    Сергей Филатов в 1990 году стал народным депутатом РСФСР. В августе 1991 года во время путча возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома. С 1993 по 1996 год был руководителем администрации президента России, а также главой Экспертно-аналитического совета при президенте и председателем Комиссии при президенте по государственным премиям в области литературы и искусства.

    После ухода с госслужбы руководил общественным движением поддержки Ельцина на выборах 1996 года. С 1997 года возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ.

    25 августа 2023, 17:44
    Лукашенко: Пригожин знал о готовящемся покушении
    Лукашенко: Пригожин знал о готовящемся покушении
    @ Елена Копылова/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале 2023 года получил информацию о готовящемся покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и передал ее в Кремль, а президент России Владимир Путин предупредил бизнесмена.

    Белорусский лидер рассказал, что, когда они летали в Эмираты в январе-феврале, он получил очень серьезную информацию «от источников, глубже которых не бывает». Он уточнил, что информация касалась покушения на Евгения Пригожина. По словам Лукашенко, он вызвал российского посла в ОАЭ и передал шифрограмму в Кремль Путину и главе ФСБ Бортникову, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что через некоторое время сам Пригожин подтвердил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

    Ранее Лукашенко рассказал, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя и не заводил разговор в таком ключе.

    Ранее в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.

    Коментарии (31)
    25 августа 2023, 20:34
    В Норвегии забили вернувшихся из России оленей

    В Норвегии запретили домашним оленям пересекать границу с Россией

    В Норвегии забили вернувшихся из России оленей
    @ Haasmann/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Директорат сельского хозяйства Норвегии запретил домашним оленям, которые до сих пор пересекали границу с Россией и съедали ягель в заповеднике «Пасвик», пересекать границу, а 40 животных, которые вернулись на родину, решили забить, сообщил директорат.

    Как указали в директорате, пересечение границы с Россией для оленей строго запрещено. Там уточнили, что сейчас директорат сельского хозяйства решил обновить пограничное ограждение, чтобы не допустить незаконное пересечение границы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что людям и оленям необходимы соответствующие документы для пересечения норвежско-российской границы.

    В директорате напомнили, что в 2023 году 42 оленя Норвегии пересекли границу и паслись в национальном парке на российской стороне. По возвращении в Норвегию все они были забиты по требованию норвежского управления по безопасности пищевых продуктов, которое пояснило, что возвращение оленей в Норвегию не разрешено действующим законодательством.

    По данным директората, пограничный забор необходим, поскольку обработка оленей, пересекающих границу и пасущихся на российской стороне, требует больших затрат и времени. Кроме того, когда норвежские олени оказываются на российской стороне, это создает как финансовые, так и бюрократические проблемы.

    Коментарии (64)
    25 августа 2023, 14:35
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Военно-морским флотом России в ночь на пятницу был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства подчеркивается, что цель удара была достигнута, объект поражен.

    Ранее Минобороны также отчиталось о пресечении попытки атаки БПЛА под Калугой.

    Коментарии (37)
    25 августа 2023, 13:59
    Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз

    Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз

    Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет, не готовы результаты необходимых для опознания экспертиз, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил речь президента Владимира Путина, который заверил, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, передает ТАСС.

    «В данный момент официальных итогов пока нет», – заметил он.

    Касательно вопроса о присутствии главы государства на похоронах основателя ЧВК, Песков указал на преждевременность такого вопроса.

    «Мы пока не знаем, насколько длительными будут экспертизы и связанные со следствием действия. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон, говорить об этом вообще невозможно», – сказал он.

    На ваш взгляд
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    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (15)
    25 августа 2023, 16:25
    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины

    Генерал-лейтенант Бижев: Срок годности ракет, которые просит Зеленский, давно подошел к концу

    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины
    @ Сергея Жукова/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Советские ракеты, которые так просит Зеленский, морально устарели и у них истек срок годности. Если ВСУ их и получат, то не смогут добиться перелома ситуации на поле боя. Вместе с тем на Украине действительно могут попытаться наладить собственное производство боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Зеленский потребовал у западных стран ракеты для советских систем ПВО.

    «Советские ракеты могли остаться во всех странах бывшего Варшавского договора. Однако сомневаюсь, что Зеленский с их помощью решит проблему нехватки боеприпасов для систем ПВО», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Срок годности советских ракет уже давно подошел к концу, и сами они устарели. Таким образом, эти боеприпасы будут малоэффективны в бою. Вместе с тем Украина может попытаться самостоятельно поправить дела в части противовоздушной обороны», – полагает собеседник.

    «Например, у ВСУ остались образцы ЗРК С-300. Западные государства помогут доработать эти машины и оснастить их современной электроникой. А учитывая сохранившуюся на Украине советскую промышленную базу, там можно наладить сборку и комплексов, и производство боеприпасов», – подчеркнул Бижев.

    Ранее Зеленский заявил о потребности Украины в поставках ракет для систем ПВО советского образца. Такое оружие было охарактеризовано им как «несовременное, но все-таки действенное».

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но имеют дефицит боеприпасов. Он отметил, чтобы получить нужные ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные зенитные комплексы, а также начать производить установки внутри страны.

    Ранее на Украине уже требовали новые системы ПРО и ПВО. Советник офиса президента Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что стране нужны новые зенитные системы, а не переговоры о мире.

    В середине июля Зеленский также заявлял, что несмотря на наличие у Украины систем SAMP-T и Patriot, их недостаточно для защиты всех объектов инфраструктуры. Он потребовал новые западные зенитные комплексы для обороны портовой инфраструктуры.

    Напомним, в ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о состоянии зенитных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Эксперты отмечали, что проблемы ПВО Украины нельзя решить даже за счет наращивания поставок нового вооружения. Кроме того, имеющиеся у противника западные комплексы представляют преимущественно старые модели, неспособные перехватить крылатые ракеты.

    Коментарии (22)
    25 августа 2023, 12:39
    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    Замглавы МИД Рябков назвал неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алина Власенко

    Рассуждения президента США Джо Байдена о крушении самолета, на борту которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Рассуждения официальных лиц Вашингтона – отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере», – подчеркнул Рябков.

    По словам дипломата, не президенту США рассуждать на тему трагических событий такого свойства, передает ТАСС.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Комментируя авиакатастрофу, Байден заявил, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен».

    Коментарии (17)
    25 августа 2023, 13:06
    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников

    Военный эксперт Кнутов: Средства РЭБ в Крыму при отражении атаки 42 украинских БПЛА показали высокий профессионализм

    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Противник предпринимает массовые атаки дронами в надежде пробить российскую оборону и посеять панику среди гражданского населения. Однако профессионализм наших военных обрекает их планы на провал. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российскими средствами ПВО и РЭБ была отражена атака 42 украинских беспилотников на Крым.

    «ВСУ произвели массированный налет на Крым. В связи с этим в отражении атаки участвовали преимущественно средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Лишь девять беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные продемонстрировали слаженную и профессиональную работу», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отмечу, что уничтожить 42 аппарата – задача непростая. Уверен, что это не предел наших возможностей. Думаю, нам по плечу давить и большие рои БПЛА. ВС РФ раз за разом срывают планы противника. Украина с помощью массовых атак дронами надеется пробить нашу оборону и нанести максимум ущерба не столько военным объектам на полуострове, сколько гражданским», – подчеркивает собеседник.

    «ВСУ в большей степени надеются посеять панику среди крымчан. Задача проста – внушить людям мысль о том, что правительство России не способно их защитить. Об этом открыто заявляет министр обороны Украины Алексей Резников. Расчет идет на то, чтобы нервозность внутри общества со временем перекинулась и на армию», – отмечает эксперт.

    «Мы видим, что наши военные активно противостоят столь значимой угрозе. Атаки противника отбиваются своевременно и профессионально. Необходимо продолжать работу на столь же высоком уровне», – резюмирует Кнутов.

    Ранее была пресечена попытка ВСУ осуществить террористические атаки с помощью БПЛА в Крыму. Всего в небе над полуостровом было обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Средствами ПВО уничтожено девять из них, а остальные подавлены силами РЭБ.

    Напомним, об уничтожении дронов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он отметил, что «повреждений гражданской инфраструктуры», по имеющейся информации, нет. Кроме того, глава города подчеркнул, что «все силы и службы» остаются в «боевой готовности».

    Во вторник Минобороны заявило о пресечении попытки Украины провести атаку с использованием двух беспилотников. ПВО засекла два аппарата противника около 23.00 мск. БПЛА были подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее от полуострова».

    Ранее два истребителя из состава дежурных сил ПВО России поднимались в воздух из-за пролета беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщило Минобороны.

    Кроме того, во вторник была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием двух беспилотников, БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. На минувшей неделе произошла еще одна аналогичная атака, беспилотник был уничтожен силами ПВО.

    Коментарии (16)
    25 августа 2023, 13:17
    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    МВД Украины сообщило о задержании в Киеве двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца, погибшего в Харьковской области в боях за город Изюм, сообщило МВД Украины.

    Как заявили девушки, они танцевали возле могилы, потому что «знали отношение отца к культуре захоронения». Отмечается, что видео с танцами они выложили в социальных сетях, и это вызвало волну недовольства со стороны украинских пользователей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над могилами, передает RT.

    Напомним, в середине августа российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что военный ресурс Украины почти исчерпан.

    Коментарии (25)
    25 августа 2023, 18:30
    Ветеран «Альфы» рассказал о способе пресечь вербовочную работу украинских спецслужб среди россиян
    Ветеран «Альфы» рассказал о способе пресечь вербовочную работу украинских спецслужб среди россиян
    @ Олег Елков/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Единственный способ пресечь вербовку людей по телефону украинскими спецслужбами – проводить разъяснительную работу с гражданами, регулярно сообщать о новых мошеннических схемах и размещать социальную рекламу на ток-шоу и на улицах города, сказал газете ВЗГЛЯД президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов, комментируя сообщения ФСБ о том, что заказчиком поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД были украинские спецслужбы.

    Специалисты ФСБ сообщили об обнаружении заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и инфраструктуры РЖД. По словам ведомства, напрямую к ЧП причастны украинские спецслужбы, которые ищут исполнителей, размещая объявления о «быстром заработке» в интернете, Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков. В связи с этим россиянам порекомендовали остерегаться влияния украинских спецслужб.

    «В данном случае необходимо проводить разъяснительную и образовательную работу с населением. Но этот процесс не быстрый, полностью пресечь вербовку людей по телефону украинскими спецслужбами за один день невозможно. Это нужно менять менталитет, чтобы люди не были такими доверчивыми и не верили всему, что написано на заборе, а все-таки пропускали все, что им говорят по телефону или в соцсети, через какой-то свой фильтр, внутренний», – говорит Филатов.

    Немаловажно в этом вопросе воспитание и образование граждан, разъяснение законов, чтобы они в разговоре с злоумышленником могли распознать, что их толкают на преступление, продолжает эксперт. Знание законов – это то, без чего не может обойтись ни один гражданин любой страны, в том числе России.

    «То, что мы можем сейчас, – вести разъяснительную работу для граждан. В том числе необходимо информировать о самых новых видах мошенничества. Это поможет ряду граждан, оказавшись в похожей или такой же ситуации, вовремя понять, что у собеседника явно недобрые намерения. И сейчас такая работа проводится, но мошенники регулярно придумывают новые схемы. Угнаться за ними тяжело», – признается ветеран «Альфы».

    Он подчеркивает, что не каждый пенсионер сможет запомнить все методы мошеннических действий украинских спецслужб, да и не все являются уверенными пользователями интернета. Более того, самих схем уже насчитывается десятки.

    В связи с этим специалист рекомендует в принципе не продолжать беседовать по телефону или интернету с людьми, которые представляются чиновниками или лицами из силовых структур, поскольку именно они чаще всего по итогу оказываются мошенниками. В случае если с человеком действительно пытались связаться настоящие силовики, уполномоченные следователи или, например, сотрудники генеральной прокуратуры, то они обязательно найдут иной способ донести ту информацию, которую они хотели сообщить по телефону.

    «Информировать о схемах украинских спецслужб необходимо не только в интернете и СМИ, но и с помощью социальной рекламы. Ее следует размещать на билбордах, остановках, автобусах, в метро и других местах, где наблюдается большое скопление людей. Ну и также информировать можно на особо посещаемых ток-шоу, там тоже будет полезно размещение этой социальной рекламы», – заключил Филатов.

    Ранее генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы защитить пожилых россиян от злоумышленников, которые подталкивают по телефону на такие преступления, как поджоги военкоматов, необходимо вовремя прервать разговор. Он пояснил, что эти мошенники имеют навык психологического воздействия, владеют элементами гипноза, поэтому говорящий с ними не осознает, что его просят сделать что-то противоправное.

    Коментарии (21)
    25 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область

    Шеслер: На Арабатской стрелке есть все условия для строительства новой дороги

    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Создание новой транспортной артерии, соединяющей Крым и Херсонскую область, позволит разгрузить действующие дороги, а также облегчить снабжение регионов и нашей группировки в зоне СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил связать Крым и Херсонщину новой дорогой.

    «Сегодня Крым соединяется с Херсонской областью двумя дорогами. Одна из них идет через Армянск и Красноперекопск, другая через Чонгар. По этим артериям снабжается и сам полуостров, и южная группировка наших войск в зоне СВО», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Ввиду такой высокой интенсивности движения на данном направлении, строительство дороги через Арабатскую стрелку позволит разгрузить существующие дороги. Кроме того, этот маршрут будет находиться поодаль от линии боевого соприкосновения, что сделает его относительно безопасным», – отметила она.

    «Выгодным фактором при строительстве новой дороги станет и то, что на Арабатской стрелке устойчивая ракушечная почва. Раньше там уже была дорога, со временем пришедшая в негодность. По стрелке идет газопровод из Крыма в Геническ. Таким образом, проект, заявленный врио губернатора, вполне реалистичен и может быть выполнен в относительно короткие сроки», – полагает собеседница.

    «Дополнительная связь Крыма с материком значительно улучшит логистику в южных регионах России, облегчит перемещение для жителей этих территорий и путешественников. Нет сомнений в том, что маршрут станет востребованным», – заключила Шеслер.

    Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку. Телеканал «Вести Крым» отмечает, что путь по Арабатской стрелке уже есть, но состояние дороги нужно улучшить.

    Также он предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак. «Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было», – сказал глава региона Путину.

    Кроме того, Сальдо сообщил, что на Арабатской стрелке завершается строительство административных зданий, передает ТАСС. Напомним, в декабре прошлого года было анонсировано строительство в Херсонской области нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки.

    В начале августа в результате удара ВСУ на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены. Тогда Сальдо отмечал, что по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются.

    Коментарии (11)
    25 августа 2023, 20:51
    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки

    Глава МИД Турции Фидан: Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и рискованны

    Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки
    @ Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Альтернативы зерновой сделке непродуктивны и довольно рискованны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал ТРТ, выразил сожаление, что зерновые договоренности закончились 17 июля. По его данным, в рамках сделки было доставлено более 33 млн тонн зерна. Дипломат предупредил, что Анкара считает альтернативные маршруты непродуктивными и довольно рискованными. Также Фидан заявил об усилиях Анкары по «возрождению» зерновой сделки, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве экспорт зерна по Черному морю.

    Напомним, 10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без России.

    В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву после блокировки зернового коридора приходится искать обходные пути для экспорта продукции. В конце июля Зеленский призвал не допустить блокирования экспорта украинского продовольствия по суше в ЕС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев якобы договорился с Загребом об использовании портов Хорватии для перевозки зерна.

    Коментарии (5)
    25 августа 2023, 17:19
    Власти Грузии сделали американскому послу выговор

    Первый вице-спикер парламента Грузии Вольский призвал посла США воздержаться от грозящих потрясениями заявлений

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский призвал официальных представителей США воздерживаться от заявлений, которые могут вести к потрясениям в республике, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вольский подверг критике ряд заявлений американского посла в Грузии Келли Дегнан. «США должны учесть, что их посол не должен делать вызывающих потрясений в Грузии заявлений», – отметил первый зампред парламента кавказской республики.

    В этой связи Вольский обратил внимание на заявление Дегнан о неготовности Грузии проводить выборы в парламент в 2024 году в электронном формате, а также ее фактических призывов к обществу вовлекаться в антиправительственные революционные процессы.

    «И это нормально, что мы будем выражать свое мнение против таких заявлений, которые не отвечают духу наших двусторонних отношений», – отметил первый вице-спикер.

    По его словам, в Вашингтоне, в частности, следует помнить о героизме в грузинских военных, которые теряли жизнь и здоровье, находясь рядом с американцами в борьбе с международным терроризмом.

    «США не должны забывать о том, что Грузия – их надежный партнер, тем более посол не должна делать заявлений, которые могут вызвать здесь потрясения», – сказал Вольский, подчеркнув, что никаких изменений в прозападном курсе Грузии нет.

    Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа назвал посла США Келли Дегнан «вредителем». По словам парламентария, Дегнан не смогла обеспечить подписание между двумя странами соглашения о свободной торговле или добиться либерального визового режима для граждан Грузии, не привлекала из США инвестиции, при этом регулярно пыталась «поднять революционную волну» в республике.

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    25 августа 2023, 21:43
    Политолог Рогов и еще пять человек внесены в реестр иноагентов

    Минюст внес российского политолога Рогова и еще пять человек в реестр иноагентов

    Политолог Рогов и еще пять человек внесены в реестр иноагентов
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский политолог, филолог и журналист Кирилл Рогов и еще пять человек внесены в реестр иноагентов, сообщило Министерство юстиции России.

    Кирилл Рогов попал в реестр иноагентов из-за распространения недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции, следует из сообщения на сайте Минюста.

    Кроме того, в реестр иностранных агентов Минюст включил журналиста и публициста Виталия Дымарского, сопредседателя демократического конгресса народов России Мартина Кочесокова, журналиста Константина Эггерта, историка Михаила Крутихина и блогера Александра Штефанова,

    В реестр СМИ-иноагентов было включено и интернет-издание «Довод», которое распространяло сообщения и материалы иноагентов, а также выступало против СВО на Украине, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС России.

    Ранее Минюст внес в реестр иноагентов политолога Пионтковского.

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    25 августа 2023, 14:44
    Африканист назвал последствия ввода войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер

    Африканист Есипов: Совместных усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера не хватит при военном конфликте с ЭКОВАС

    Африканист назвал последствия ввода войск Буркина-Фасо и Мали в Нигер
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ввод войск Буркина-Фасо и Мали на территорию Нигера – шаг к эскалации конфликта. Вероятно, страны готовятся к противостоянию с Нигерией и ее союзниками, однако подобный конфликт окажется для них слишком тяжелым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал африканист Андрей Есипов. Ранее Ниамей разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти в страну для защиты от агрессии.

    «Существует реальная угроза начала интервенции в Нигер со стороны ЭКОВАС. Некоторые страны объединения, например, Сенегал и Нигерия, вполне могут использовать коллективные силы для восстановления якобы конституционного порядка в государстве. Буркина-Фасо и Мали таким образом пытаются помочь Ниамею противостоять сформировавшейся коалиции», – сказал Андрей Есипов, военный переводчик, африканист.

    «Все три страны пережили государственный переворот, поэтому стараются держаться вместе. При этом сообщения о вводе войск Уагадугу и Бамако на территорию Нигера выглядят как эскалация конфликта. Это как две шипящие друг на друга змеи – каждая из них проверяет, насколько далеко готова зайти другая», – отмечает эксперт.

    «Несмотря на то, что численность потенциального контингента Буркина-Фасо, Мали и Нигера неизвестна, его мощи едва ли хватит на противостояние ЭКОВАС. Нигерия – ядро объединения. Это развитое и сильное государство, которое активно вкладывается в развитие собственной армии. В случае открытого конфликта противники Нигера непременно будут опережать страну по численности войск и технической оснащенности», – резюмирует Есипов.

    Ранее Нигер разрешил силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали войти на территорию страны для защиты от агрессии. Об этом сказано в приказе главы сформированного мятежниками Национального спасения родины генерала Абдурахмана Тчиани. Уагадугу и Бамако также заявили о желании совместно с Ниамеем бороться против терроризма и экстремизма.

    Главы МИД «приветствовали» подписание указа, «разрешающего силам обороны и безопасности действовать на территории Нигера в случае агрессии». Ранее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое силовое вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

    Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), если будут предприняты попытки начала интервенции в отношении Ниамея. Подчеркивается, что радикальные меры, инициированные в рамках сложившейся ситуации, могут «дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии».

    Кроме того, Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи выступил в поддержку мятежников в Нигере. Канцелярия президента страны выразила уверенность, что «новые власти» Ниамея предпримут все необходимые шаги для «стабильности и согласия» как в государстве, так и в субрегионе.

    Ранее в ЭКОВАС согласовали дату начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Об этом сообщил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах. Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара высказался за то, чтобы начать интервенцию «как можно скорее». Планы организации поддержали Вашингтон и Париж.

    Напомним, военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Париж потребовал освободить бывшего главу государства. Новые власти обвиняют Францию в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти лидера.

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    25 августа 2023, 19:43
    Лукашенко: Семья Пригожина уверена в его гибели в авиакатастрофе
    Лукашенко: Семья Пригожина уверена в его гибели в авиакатастрофе
    @ Лев Бородин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Семья основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уверена, что он погиб в результате крушения самолета в Тверской области, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко рассказал, что связь с семьей Евгения Пригожина поддерживается, и у них нет никаких сомнений, что Женя погиб, передает ТАСС со ссылкой на СТВ.

    Ранее Лукашенко заявил, что в начале 2023 года получил информацию о готовящемся покушении на Евгения Пригожина и передал ее в Кремль, а президент России Владимир Путин предупредил бизнесмена.

    В пятницу в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.

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