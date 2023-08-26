Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.21 комментарий
В МИД оценили возможность отказа в выдаче виз для российской делегации на ГА ООН
Москва готова к любому развитию событий в вопросе выдачи американских виз членам российской делегации на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков срыва поездки не наблюдается, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков уточнил, что документы в американское посольство сданы, и пока дипломаты не видят признаков того, что здесь «произойдет какой-то срыв». Однако Рябков напомнил, что поведение американцев непредсказуемо и «может произойти все что угодно», передает РИА «Новости».
Дипломат также призвал США выполнить свои обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. Между тем, в июле власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне.