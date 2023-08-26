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    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    10 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    13 комментариев
    26 августа 2023, 09:05

    В МИД оценили возможность отказа в выдаче виз для российской делегации на ГА ООН

    Tекст: Алина Власенко

    Москва готова к любому развитию событий в вопросе выдачи американских виз членам российской делегации на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков срыва поездки не наблюдается, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что документы в американское посольство сданы, и пока дипломаты не видят признаков того, что здесь «произойдет какой-то срыв». Однако Рябков напомнил, что поведение американцев непредсказуемо и «может произойти все что угодно», передает РИА «Новости».

    Дипломат также призвал США выполнить свои обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. Между тем, в июле власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне.

    24 августа 2023, 21:39
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов

    Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены

    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    @ Cover Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву, заявил Белый дом.

    К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

    Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

    На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

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    24 августа 2023, 06:06
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщение о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, прокомментировали президент США Джо Байден, Госдеп США, МИД Британии и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Так, Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, признался, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен». Говоря о причинах авиакатастрофы, президент США сказал, что не располагает точными данными, и добавил, что до появления сообщений о крушении самолета «полтора часа тренировался», передает ТАСС.

    Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве видели сообщения о крушении самолета Пригожина. «Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», – сказал он, не дав никаких пояснений этим словам.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что Лондон «отслеживает ситуацию тщательным образом», сообщает телеканал Sky News.

    Японский премьер Фумио Кисида со своей стороны заявил, что правительство страны будет внимательно следить за развитием ситуации в России после крушения самолета Пригожина, передает Kyodo.

    Напомним, на месте крушения самолета Embraer под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

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    25 августа 2023, 09:56
    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    Публицист немецкой газеты Berliner Zeitung Шак назвал расширение БРИКС личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расширение БРИКС стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявил публицист германской газеты Berliner Zeitung Рамон Шак.

    В своей статье он подчеркнул, что «скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе», передает ТАСС.

    По мнению Шака, на фоне вступления шести новых членов в БРИКС критика участниц саммита в сторону Запада «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля».

    Также журналист отмечает, что главному дипломату ЕС следует «осознать ограниченность власти ЕС», припомнив слова Борреля о том, что «Европа – сад, а весь остальной мир как джунгли».

    Кроме того, публицист добавил, что давно ушло то время, когда «Европа могла отдавать приказы всему миру». Более того, в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается уже не как самостоятельный глобальный политический игрок, а как исполнитель интересов Белого дома.

    Шак заметил, что странам сообщества пора эмансипироваться от Штатов в области внешней и оборонной политики, чтобы соответствовать новым глобальным реалиям и расстановке сил.

    В заключение автор статьи подметил, что саммит объединения представляет собой «переломный момент» в мировой политике.

    «Когда многие западные СМИ все еще используют термины типа «встреча развивающихся стран», в ЮАР в эти дни творилась история», – резюмировал Шак.

    Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не видит в БРИКС геополитического соперника.

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    24 августа 2023, 23:00
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

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    24 августа 2023, 15:21
    Лавров отверг возможность включения Германии и Японии в Совбез ООН
    Лавров отверг возможность включения Германии и Японии в Совбез ООН

    Tекст: Алина Власенко

    Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности ООН на постоянной основе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам главы МИД, ни Германия, ни Япония не привнесут ничего нового в дискуссии в СБ ООН, поскольку «они послушные исполнители воли Вашингтона, как почти все страны Запада», передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр напомнил, что более трети нынешнего состава Совбеза ООН представляют страны так называемого золотого миллиарда, в то время как остальные 8 млрд «недопредставлены».

    Ранее Лавров говорил о намерении России расширить СБ ООН за счет Азии, Африки и Латинской Америки.

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    25 августа 2023, 12:39
    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    Замглавы МИД Рябков назвал неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алина Власенко

    Рассуждения президента США Джо Байдена о крушении самолета, на борту которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Рассуждения официальных лиц Вашингтона – отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере», – подчеркнул Рябков.

    По словам дипломата, не президенту США рассуждать на тему трагических событий такого свойства, передает ТАСС.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Комментируя авиакатастрофу, Байден заявил, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен».

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    23 августа 2023, 10:14
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен выразил мнение, что российские военные якобы пытаются помешать нормальной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Салтцмен в интервью газете The Washington Post заявил, что Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту около 1 тыс. спутников для деятельности американских военных. Однако, добавил генерал, в этом случае возрастает риск ущерба для спутников.

    Так, отметил Салтцмен, США уже «видят такой эффект с группировкой спутников Starlink на Украине». По его мнению, российские силы пытаются глушить их, пишет телеканал 360.

    Ранее СМИ сообщали, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а глава SpaceX Илон Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях».

    Коментарии (7)
    23 августа 2023, 20:54
    США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США обвинили россиянина Романа Семенова в отмывании более 1 млрд долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило министерство юстиции США.

    Минюст отмечает, что Семенов является предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash. Он находится на свободе, а его подельник Роман Сторм арестован в штате Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Tornado Cash «обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации».

    И россиянину, и американцу предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. За первые две статьи им грозит до 20 лет тюрьмы.

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    25 августа 2023, 19:59
    В Турции назвали проблему для открытия парома из Херсонской области в Зонгулдак

    В Турции заявили о проблеме для открытия парома из Херсонской области в Зонгулдак

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Открытие паромных рейсов между херсонскими гаванями и турецкими портами в Зонгулдаке столкнется с проблемами, поскольку ООН не признает российской юрисдикции в Херсонской области, заявил глава портового управления в Зонгулдаке Ахмет Мерт.

    Турция всегда готова торговать с Россией, но позиция ООН в отношении признания статуса этих территорий вызывает проблемы, сказал Мерт ТАСС.

    Он отметил, что в случае принятия соответствующего решения по этому вопросу со стороны турецкого руководства проект может стать возможным, и подчеркнул, что пока не готов давать оценки по этой теме.

    Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак.

    Коментарии (6)
    24 августа 2023, 08:38
    США вдвое нарастили закупку урана у России

    США вдвое нарастили закупку урана у России до максимума с 2005 года

    США вдвое нарастили закупку урана у России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    США с января по июнь закупили у России 416 тонн урана на 696,5 млн долларов, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период 2022 года и стало максимальным уровнем с 2005 года, следует из расчетов на основе данных американской статслужбы.

    Россия поставляет США топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей «радиоактивных» закупок Вашингтона. Но в анализе также учитывались данные по импорту природного и обедненного урана, который Вашингтон закупает у других государств, передает РИА «Новости».

    Так, за первые полгода 2023 года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза – до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период 2022 года. В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России. За поставленный российский уран США заплатили 696,5 млн долларов.

    США также значительно нарастили покупки урана у Британии – на 28%, до 383,1 млн долларов. Самый значительный прирост поставок пришелся на Францию, которая передала США топлива на 319 млн долларов.

    Ранее советник Белого дома по ядерным вопросам Пранаи Вадди сообщил, что Соединенные Штаты и другие страны западной стороны претерпевают издержки в связи с сильной зависимостью от ядерного топлива из России.

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    23 августа 2023, 12:21
    В США призвали отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

    Американский аналитик Робертс призвал отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика Соединенных Штатов не может себе позволить выделение нового пакета финансовой помощи Киеву в размере 24 млрд долларов, выразил мнение президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс.

    По его словам, американская экономика в данный момент гораздо слабее, чем раньше, США просто не могут себе позволить тот же уровень поддержки Киева, передает RT со ссылкой на телеканал Fox News.

    «Я категорически против нового пакета финансовой помощи на сумму 24 млрд долларов», – подчеркнул аналитик.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если США прекратят финансирование, то Украина исчезнет за пару недель, потому что полностью зависит от Вашингтона.

    Коментарии (0)
    24 августа 2023, 18:19
    США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти объявили о введении рестрикций в отношении детского центра «Артек» в Крыму, соответствующее заявление опубликовал Минфин США.

    Санкции вводятся против «Артека» и 11 российских физлиц, включая мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В отношении матери главы региона санкции введены из-за ее «связей» с фондом имени Ахмата Кадырова.

    Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о введении новых антироссийских санкций.

    Коментарии (11)
    25 августа 2023, 05:01
    Российское посольство объяснило санкции США против «Артека»

    Российское посольство назвало санкции США против «Артека» стремлением «отыграться на самых беззащитных»

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции США против Международного детского центра «Артек» стали попыткой Вашингтона отыграться на самых беззащитных, заявило российское посольство в США.

    «На тех, чьи родительские дома более девяти лет жестоко обстреливались неонацистами, которых старательно взращивал коллективный Запад», – заявило посольство в Telegram.

    Комментируя «очередной всплеск санкционной активности» Белого дома «в привязке ко дню независимости Украины», посольство отметило, что США пытаются изобразить себя «в числе главных поборников законных интересов детей», но такие претензии «не обоснованы ни де-юре, ни де-факто».

    Посольство указало, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка. «Показушную озабоченность» США ситуацией в зоне специальной военной операции российские дипломаты объяснили тем, что Украину Вашингтон считает «одним из основных источников международного усыновления детей».

    Россия призвала США отказаться от «циничного использования детской проблематики для сведения геополитических счетов» и «критично взглянуть на действия» самого Вашингтона, например, отправку Украине «тяжелых вооружений, от которых в т.ч. числе гибнут дети, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры: детские сады, школы, больницы».

    Напомним, американские власти объявили о введении рестрикций в отношении детского центра «Артек» в Крыму.

    Коментарии (2)
    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (7)
    24 августа 2023, 08:15
    WSJ: Советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина

    WSJ: Советник президента США Салливан разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина в июне

    Tекст: Алина Власенко

    Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в июне после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет Wall Street Journal.

    По данным Wall Street Journal, Салливан разговаривал по телефону с Ушаковым в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина. В ходе разговора Салливан хотел убедить помощника президента России, что США не имели отношения к мятежу, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

    В среду в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600. Среди пассажиров значится Евгений Пригожин.

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      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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