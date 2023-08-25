В Италии возмутились словам министра о качественном питании бедных

Оппозиция в Италии возмутилась словам министра сельского хозяйства о хорошем питании бедных

Tекст: Вера Басилая

Выступая на форуме в Римини, Лоллобриджида заявил, что бедные питаются лучше, чем богатые, потому что в поисках недорогих товаров у производителя выбирают качество, передает РИА «Новости».

Министр сравнил ситуацию с США, где есть разрыв между теми, кто хорошо питается, и менее обеспеченными слоями населения. Как заметил Лоллобриджида, из-за этого наблюдается рост ожирения в США.

Сомнительное заявление министра раскритиковала секретарь оппозиционной демократической партии Элли Шляйн. Она заявила, что «когда у тебя правительство живет на другой планете, даже не надо пародий», другой противник правящей партии – депутат «Движения 5 звезд» Алессандро Карамьелло счел слова Лоллобриджиды «пощечиной всем, кто с трудом сегодня совершает покупки».

Согласно последним данным ООН, здоровое питание в мире не могут себе позволить более 3,1 млрд человек, или 42% населения планеты.

Ранее в апреле Лоллобриджида высказался относительно падения рождаемости среди итальянцев, которым, по его словам, угрожает «этническое замещение».