Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.6 комментариев
В Италии возмутились словам министра о качественном питании бедных
Оппозиция в Италии возмутилась словам министра сельского хозяйства о хорошем питании бедных
Оппозиция в Италии раскритиковала слова министра сельского хозяйства Франческо Лоллобриджиды о том, что необеспеченные слои населения страны «часто питаются лучше и качественнее богатых».
Выступая на форуме в Римини, Лоллобриджида заявил, что бедные питаются лучше, чем богатые, потому что в поисках недорогих товаров у производителя выбирают качество, передает РИА «Новости».
Министр сравнил ситуацию с США, где есть разрыв между теми, кто хорошо питается, и менее обеспеченными слоями населения. Как заметил Лоллобриджида, из-за этого наблюдается рост ожирения в США.
Сомнительное заявление министра раскритиковала секретарь оппозиционной демократической партии Элли Шляйн. Она заявила, что «когда у тебя правительство живет на другой планете, даже не надо пародий», другой противник правящей партии – депутат «Движения 5 звезд» Алессандро Карамьелло счел слова Лоллобриджиды «пощечиной всем, кто с трудом сегодня совершает покупки».
Согласно последним данным ООН, здоровое питание в мире не могут себе позволить более 3,1 млрд человек, или 42% населения планеты.
Ранее в апреле Лоллобриджида высказался относительно падения рождаемости среди итальянцев, которым, по его словам, угрожает «этническое замещение».