Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.8 комментариев
Лунная миссия Индии оказалась в два раза дешевле съемок «Интерстеллара»
Independent: Лунная миссия Индии оказалась более чем в два раза дешевле съемок фантастического фильма «Интерстеллар»
Успешная лунная миссия Индийской организации космических исследований (ISRO) оказалась более чем в два раза дешевле съемок фантастической драмы Кристофера Нолана «Интерстеллар» (Interstellar, 2014), сообщила британская The Independent.
Британское издание обратило внимание, что отправка Индией модуля лунной станции «Чандраян-3», который 23 августа успешно осуществил мягкую посадку на поверхность Луны, обошлась ISRO 6,15 млрд рупий, или 75 млн долларов, тогда как бюджет почти трехчасовой фантастической драмы Кристофера Нолана «Интерстеллар» с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях составил 165 млн долларов, передает ТАСС.
Отправка «Чандраяна-3» на Луну также оказалась более экономичным делом, чем съемка других голливудских фильмов последнего времени на космическую тематику. Так, производство драмы «Гравитация» (Gravity, 2013) Альфонсо Куарона обошлось в 100 млн долларов, а «Марсианина» (Martian, 2015) Ридли Скотта – в 108 млн долларов.
Напомним, в среду спускаемый модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку в районе Южного полюса спутника Земли. В тот же день президент России Владимир Путин поздравил индийского коллегу Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с этим знаменательным событием.