Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы0 комментариев
Путин обсудил с Совбезом поддержку соотечественников за рубежом
Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась поддержка россиян за рубежом.
«Сегодня несколько вопросов на повестке дня. Один из них – поддержка соотечественников за рубежом», – сказал глава государства в начале совещания, передает ТАСС.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие после февраля 2022 года россияне еще могут вернуться на родину, но в скором времени может быть уже поздно.