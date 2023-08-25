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На Украине раскрыли схему фиктивного зачисления на службу родственников руководства
На западе Украины раскрыли схему фиктивного зачисления на службу родственников руководства
Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о ликвидации в Ивано-Франковске на западе страны схемы фиктивного зачисления на военную службу родственников руководителей города и футболистов местного профессионального клуба.
Как говорится в сообщении госбюро, работники ГБР разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководства города, «нетронутыми» стали даже футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья», передает РИА «Новости».
Там добавили, что установлены личности некоторых руководителей военкомата, наладивших противоправную схему, при которой «новобранцы» фактически получали возможность не проходить военную службу, получая при этом от государства денежное и материальное обеспечение.
Уточняется, что ГБР совместно с нацполицией провели около 30 обысков в военкоматах Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам проживания фигурантов. Возбуждено дело по статье о превышении военным должностным лицом власти в условиях военного положения.
Ранее бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова заподозрили в злоупотреблении служебным положением, ему предъявили подозрение в незаконном обогащении.