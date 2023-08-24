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Врач указал на два вида обострений проблем мужского здоровья осенью
Врач Евгений Кульгавчук: Проблемы мужского здоровья, которые обостряются осенью, можно разделить на две группы
В осенний период у мужчин могут обостриться урогенитальные инфекции, поэтому стоит одеваться по погоде и не допускать переохлаждения, а также может настигнуть осенняя хандра, сказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.
«Проблемы мужского здоровья, которые обостряются осенью, можно разделить на две большие группы. Это урогенитальная сфера и психическая. Первая связана с инфекциями (в основном мочеполовой системы) и переохлаждением», – говорит Кульгавчук.
К сезонным обострениям, по его словам, можно отнести хронический цистит (воспаление мочевого пузыря), пиелонефрит (заболевание, поражающее почечную ткань одной или обеих почек), простатит (доброкачественное воспалительное заболевание предстательной железы). Все эти заболевания могут обостриться из-за переохлаждения, поэтому необходимо прислушиваться к своему организму, одеваться в соответствии с погодой.
«Вторая группа сезонных проблем у мужчин связана с тем, что пора отпусков проходит, многим приходится переходить в трудовые будни. Световой день постепенно сокращается, что тоже может быть фактором, снижающим фон настроения. Это так называемая осенняя хандра, а на медицинском языке – сезонное аффективное расстройство», – рассказывает врач.
Нарушения настроения у кого-то выражены больше, у кого-то меньше, это зависит от индивидуальных особенностей, предупреждает собеседник. Однако при снижении уровня дофамина (гормона, заставляющего чувствовать удовольствие) и серотонина (гормона счастья) у мужчин выше вероятность попыток деструктивной компенсации через переедание и алкоголь.
Чтобы избежать или минимизировать влияние сезонных обострений, мужчинам важно соблюдать режим труда и отдыха, продолжает специалист. Также необходимо знать и использовать знания в гигиене сна, куда относится режим сна, равномерные подъемы и отходы ко сну, отказ от просмотра какого-либо контента на девайсах или телевизоре непосредственно перед отходом ко сну и многое другое.
«Еще стоит следить за регулярными физическими нагрузками, обеспечить полноценное питание, но без переедания, заранее продумать интересный досуг, исключить незащищенный секс для профилактики инфицирования, избегать переохлаждения. Также следует пить достаточное количество жидкости, два литра в день. Можно принимать специфические БАДы с профилактической целью, но, разумеется, перед приемом необходимо проконсультироваться со специалистом», – заключил Кульгавчук.
Ранее Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД порекомендовал мужчинам в жаркий период надевать свободное нижнее белье из натуральных тканей, а также отказаться от брюк в обтяжку, чтобы избежать перегрева яичек, а также организма в целом.