Сексолог предупредил об опасности летней жары для репродуктивной функции мужчин

Сексолог Кульгавчук назвал негативные для репродуктивной функции мужчин последствия перегрева в жаркую погоду

Мужчинам в жару следует надевать свободное нижнее белье из натуральных тканей, а также отказаться от брюк в обтяжку, сказал газете ВЗГЛЯД врач сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. По его словам, опасность для мужского здоровья представляет не только перегрев головы.

«Перегрев организма – опасное состояние, отраженное даже в действующей мировой классификации болезней, МКБ-10, под отдельным кодом T67.0 – тепловой и солнечный удар. При перегреве организма возможны обмороки, проблемы сердечно-сосудистой системы, вплоть до остановки сердца. Но для мужчин, особенно с репродуктивной точки зрения, опасен перегрев не только головы, но и перегрев яичек. Об этом часто не говорят, а зря. Причем это возможно не только жарким летом, но и в более прохладные времена года», – рассказывает Кульгавчук.



От теплового удара в крайних случаях возможна и смерть, предупреждает врач. Поэтому недооценивать это состояние не стоит. Среди психологических последствий возможно проявление острого стресса: часто люди, опасаясь повторения теплового удара, могут относиться к этому с чрезмерным страхом, и это может в дальнейшем провоцировать формированием специфических панических атак и фобий, требующих психотерапевтической проработки.

«К симптомам теплового удара относятся головная боль, тошнота или даже рвота, головокружение, слабость. Может быть потеря сознания, развитие судорог. При этом у пациента мы часто наблюдаем учащенное сердцебиение и учащенное поверхностное дыхание», – делится специалист.

Чтобы избежать перегрева в жаркую погоду, врач рекомендует чаще находиться в тени, использовать легкую и свободную одежду из хлопка и льна, обязательно носить головные уборы. «В особо солнечную и жаркую погоду можно использовать и зонты от солнца. Иногда это не только спасает от перегрева, но и добавляет определенный шарм для дам», – замечает собеседник.

Мужчинам следует надевать свободное нижнее белье из натуральных тканей, а также отказаться от брюк в обтяжку. Кроме того, эксперт рекомендует больше пить. Также можно использовать портативные вентиляторы, а влажные салфетки помогут не только в вопросах гигиены, но и комфортного охлаждения.

«Не нужно допускать больших физических нагрузок. При возможности надо чаще принимать душ, водные процедуры, такие, как бассейн или купания в речке, озере или море. Стоит ориентироваться на комфорт и своевременно принимать меры», – заключил Кульгавчук.

В конце июня сообщалось, что в американском штате Техас от жары погибли девять человек. Медики убеждены, что смертей можно было избежать, если бы если бы жители более внимательно относились к своему здоровью.