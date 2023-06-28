В Техасе от жары погибли девять человек

CNN сообщил о гибели девяти человек из-за жары в Техасе

В американском штате Техас погибли девять человек из-за аномальной жары, сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти.

Случаи гибели людей фиксировали в течение восьми дней, однако медики считают, что их можно было избежать, если бы жители более внимательно относились к своему здоровью, передает РИА «Новости».

Ранее около 90 млн граждан США получили предупреждения об опасности из-за высоких температур и влажности, а уровень потребления электроэнергии в Техасе достиг рекордных показателей. Так, столбик термометра поднялся до 43 градусов.