Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Эксперты одобрили инициативу ОП по созданию приложения «Хорошие Новости»
В Общественной палате (ОП) обсудили реализацию проекта цифровой платформы с позитивным контентом, получившей название «Хорошие новости». Миссия проекта – вовлечь пользователей в создание позитивных инфоповодов, чтобы формировать информационную повестку не с позиций негатива, а с акцентом на созидание.
В состав рабочей группы вошли представители профессиональных сообществ, а также министерств, ведомств, госкомпаний, которые, как предполагается, будут делиться с платформой позитивным контентом, сообщил в своем Telegram-канале член ОП Никита Анисимов.
По проведенному ОП РФ социсследованию в Интернете, потенциальная аудитория платформы – это граждане в возрасте от 17 до 54 лет, которые следят за достижениями в различных социально-экономических сферах и заинтересованы в развитии страны. Согласно исследованию, представители всех возрастов, разных уровней образования, мест проживания проявляют интерес к хорошим новостям. И что особенно важно – эта тематика интересна людям труда, тем, кто выводит промышленный потенциал страны на новый уровень.
Руководитель проекта «Хорошие новости» Илья Федоров презентовал обновленную концепцию мобильного приложения: «Мы сосредоточимся на трех главных общественных ценностях нашей аудитории: это потребность в позитивном контенте, потребность в движении страны вперед и потребность в поддержке единомышленников».
Инициативу ОП РФ поддержали представители федеральных органов власти, ведомств и компаний, предложив список разнообразных благодарностей для пользователей. Среди них: образовательные курсы, экскурсии, встречи с известными людьми, билеты на спортивные мероприятия и различные форумы и другое. Также очень важно, что инициативу общественников поддержал «Институт развития интернета», выразивший готовность стать информационным партнером проекта.
Следующее заседание договорились провести в режиме интерактивного тестирования готового мобильного приложения.