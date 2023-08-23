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В ДТП в Петербурге погибли военнослужащие Росгвардии
В ДТП в Петербурге погибли четверо военнослужащих Росгвардии
Погибшие в ДТП в Петербурге военнослужащие Росгвардии были срочниками, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В своем Telegram-канале он указал, что предварительной причиной автоаварии стало «лихачество второго участника» ДТП.
«Трагично, что погибшие совсем молодые ребята, проходившие службу по призыву. Трое скончались на месте, один спустя несколько часов», – сообщил Хинштейн.
ДТП произошло накануне на 84-м км КАД. Известно, что «Грузовик «Урал-4320» перевозил группу бойцов 33-й бригады, когда водитель идущей спереди иномарки совершил резкое торможение.
Чтобы уйти от столкновения, водитель резко вывернул руль влево, но не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась.
Депутат отметил, что четверо бойцов, находившихся в кузове, погибли. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести.
«Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся», – заключил он.
В январе под Белгородом перевернулся «КамАЗ» с военными, пострадали шестеро военнослужащих.