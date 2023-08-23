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Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
Украинская 82-я бригада, недавно переброшенная Киевом на линию фронта для контрнаступления, уже начала терять технику, пишет журнал Forbes.
Мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику, пишет Forbes. К настоящему времени бригада уже «списала» по меньшей мере две из 20 машин M1132 – инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.
Издание предполагает, что машины были повреждены из-за мин, которые пытались обезвредить их экипажи.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины привели к авиаударам по ее подразделениям. После этого Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта.