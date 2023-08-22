Паспорта в День Государственного флага получили почти 3 тыс. подростков

«День Государственного флага Российской Федерации стал особенным событием для 3 тысяч ребят из 26 регионов. Благодаря программе «Мы – граждане России», которую Движение Первых реализует при поддержке Министерства внутренних дел, 14-летние подростки в торжественной обстановке получили паспорта гражданина России. Уверен, что это событие стало для каждого из них настоящим праздником и останется в памяти на всю жизнь», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

В торжественной обстановке первые паспорта ребятам вручили представители органов исполнительной власти, Герои России, участники СВО, выдающиеся деятели науки и культуры. В Вологде документ школьникам вручил губернатор Олег Кувшинников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл торжественную церемонию в музее-крепости «Корела», находящемся на острове реки Вуокса в Приозерском районе.

После вручения паспортов ребят ждала экскурсия по старинной крепости. Подростки из Астраханской области получили паспорта из рук главы региона Игоря Бабушкина, в Ульяновской области церемония прошла с участием губернатора Алексея Русских, в Саратовской области почетную миссию выполнил глава региона Роман Бусаргин. А в Орловской области к ребятам обратился губернатор Андрей Клычков.

«Орловские подростки, получив главный в жизни документ, осознают величие своей страны и ощущают себя ее частицей. Русский народ – народ победитель, народ созидатель. Только такой путь добра, ответственного и честного преодоления всех трудностей должен избрать для себя каждый орловец. Акция «Мы - граждане России» еще раз демонстрирует нашу готовность вместе бороться за правду и справедливость, за мир и безопасное будущее, воспитывать детей в лучших патриотических традициях», – отметил значимость акции Движения Первых Андрей Клычков.

Самые массовые церемонии прошли в Тульской, Вологодской, Омской, Рязанской, Оренбургской, Астраханской областях, Алтайском и Пермском крае, а также в Республике Удмуртия. В этих субъектах участниками стали одновременно от 100 до 500 человек.

Торжественные мероприятия прошли в 330 муниципалитетах на территории республик Алтай, Дагестан, Мордовии, Калмыкии, Ставропольского края, а также в Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Тульской, Ульяновской, Саратовской и Свердловской областях, в Еврейской автономной области и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Школьники по традиции исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине. Ребята пообещали быть достойными гражданами, преданно служить Отечеству, защищать интересы, безопасность и независимость России. Все подростки получили памятные подарки – обложку на паспорт с символикой Движения и значок Движения Первых.

«Получить паспорт в такой обстановке куда интереснее, чем получить его в паспортном столе по месту жительства. Для меня это событие значит, что мои успехи важны не только для меня, но их отмечают на высоком уровне, и Движение Первых позволяет реализовывать мечты и идти в ногу со временем и в одном направлении со своей страной, достигая успехов вместе», – рассказала участница Движения Первых из Ливен Орловской области Марина Головина.

Напомним, что программа Движения Первых «Мы – граждане России!», реализуемая при активной и всесторонней поддержке Министерства внутренних дел РФ, стартовала в этом году в День космонавтики. Одна из задач акции – это сделать день получения первого паспорта торжественным событием в жизни каждого подростка. Число талантливых ребят, желающих принять участие в программе продолжает расти. До конца года свои первые паспорта в торжественной обстановке получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны.