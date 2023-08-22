Си Цзиньпин: Страны БРИКС будут стремиться к более справедливому мировому порядку

Эксперт: Сброс воды с «Фукусимы-1» – самый опасный эксперимент по загрязнению океана

Эксперт Анпилогов: Опасения России и Китая по поводу сброса воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан полностью оправданы

Tекст: Евгений Поздняков

«Япония проводит самый большой эксперимент по сознательному заражению океана в истории человечества. До этого моря были подвержены радиационному воздействию либо в ходе ядерных испытаний, либо в связи с техногенными катастрофами», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.

«Важно понимать, что в очищенной жидкости с АЭС все равно будут оставаться небольшие частицы трития. Теоретически при смешении с океанической водой угроза радиоактивного заражения должна быть сведена к нулю. Тем не менее мы не можем с уверенностью сказать, что новый элемент не окажет воздействия на морские экосистемы», – отмечает собеседник.

«Глубинные обитатели могут не приспособиться к биологическим изменениям, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Как это повлияет на их организмы – неизвестно. Таким образом, безопасность употребления в пищу рыбы, которую будут вылавливать на этом участке океана, становится сомнительной», – подчеркивает эксперт.

«Это понимают ближайшие соседи Японии – Китай и Южная Корея. Обе страны уже ввели запрет на ввоз морепродуктов, произведенных в префектурах, расположенных неподалеку от АЭС. Кроме того, свои опасения высказывает и Россия», – акцентирует собеседник.

«На мой взгляд, претензии Москвы, Пекина и Сеула к Токио полностью обоснованы. Здесь нет никакой политической подоплеки, ведь речь идет об экологии всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате спорного решения, направленного на сиюминутную выгоду, могут пострадать обычные люди», – резюмирует Анпилогов.

Напомним, в четверг начнется сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил глава правительства Японии Фумио Кисида. Он подчеркнул, что работы будут запущены лишь в том случае, если «не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море». По его словами, профильные ведомства и оператор Tokyo Electric Power полностью готовы к безопасному сбросу воды.

Кисида отметил, что власти Японии будут нести ответственность за принятое решение, даже если на это потребуется «несколько десятилетий». Премьер также выразил готовность бороться с распространением любой ложной информации по данной теме.

Между тем Tokyo Electric Power уже начала подготовку к сбросу воды со станции. В настоящий момент проходит «транспортировка» первой порции жидкости, которая находится в специальных цистернах на АЭС, к месту проведения дальнейших работ.

При этом намерения Японии вызывают настороженность у соседних государств. Так, Китай и Россия передали правительству страны список технических проблем в связи с ее планами. Кроме того, главное таможенное управление КНР объявило о запрете на ввоз продуктов из десяти префектур, включая Фукусиму.

Как отмечали в ведомстве, подобное решение вызвано желанием Пекина предотвратить распространение радиоактивно загрязненных продуктов питания. Кроме того, правительство Южной Кореи также отказалось снять запрет на импорт рыбы из района АЭС, введенный еще в 2011 году, в связи с аварией на станции. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, о планах Японии сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» стало известно еще в октябре 2020 года .